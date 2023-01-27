27 января – День снятия блокады Ленинграда. Чем ещё известна эта дата?

День полного освобождения Ленинграда от блокады

27 января – День полного освобождения Ленинграда от блокады. Блокада Ленинграда – одна из самых ужасных и самых мужественных страниц истории Второй мировой войны. Нет в мире такого человека, который не слышал бы о героической стойкости ленинградцев, ценой собственных жизней защищавших город 872 дня. 27 января 1944 года была полностью снята блокада многострадального города-героя, выстоявшего ценой невероятного самопожертвования. Международный день памяти жертв Холокоста

27 января весь цивилизованный мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. Праздником этот день назвать трудно. Это памятная дата, призывающая все будущие поколения помнить о всех жертвах жестокой политики и идеологии фашизма. 27 января 1945 года Советская Армия освободила заключенных крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, расположенного в Польше близ города Освенцим. Термин «Холокост» сегодня включает в себя тех, кто погиб в оккупированных лагерях от изнурительной работы, побоев и эпидемий, кто был расстрелян при попытках к бегству, кого пытали в садистских медицинских лабораториях. Это день памяти о тех, кто прошел изуверские лагеря и выжил, и о тех, кто не вышел за колючку фашистского плена. Эту дату под эгидой ООН начали отмечать с 2006 года, однако с 1945 года никто и никогда не забывал, как 27 января советские войска освободили 7 500 заключенных, оставшихся в живых из 6 миллионов. День открытия Антарктиды

27 января 1820 года – День открытия Антарктиды. В июле 1819 года из Кронштадта стартовала первая русская антарктическая экспедиция. Начальником был назначен капитан второго ранга Фаддей Беллинсгаузен. Необходимо было любой ценой продвинуться к Южному полюсу как можно ближе, открывая по пути неизвестные земли. Через шесть месяцев после отплытия, 27 января 1820 года, заветный южный континент наконец показался первооткрывателям. Южный полюс предстал перед ними как толща льда, вся усыпанная ледяными буграми. Поход экспедиции Беллинсгаузена справедливо считается одним из самых важных и трудных, когда-либо совершенных.