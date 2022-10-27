27 октября – Международный день плюшевого мишки. Чем ещё известна эта дата?

27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия

Сегодня, 27 октября, Всемирный день аудиовизуального наследия. Сохранить аудиовизуальное наследие мира – значит сохранить нашу коллективную память и обеспечить ее передачу будущим поколениям. К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио- и телевизионные программы, аудио- и видеозаписи. Такие архивы рассказывают нам истории жизни людей и культур со всего мира. Они отражают культурное, социальное и лингвистическое разнообразие наших сообществ. Аудиовизуальные архивы помогают нам расти и постигать мир, в котором мы все вместе живем. 27 октября – Международный день без бумаги

«Научимся использовать бумагу рационально!» – таков основной тезис международной «безбумажной» кампании, которая проходит каждый четвертый четверг октября по всему миру. В Международный день без бумаги ведущие компании из разных областей экономики объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги и провести собственные акции поддержки. Уникальность акции в том, что она приносит пользу не только природе, но и бизнесу. Использование технологий электронного документооборота, оптимизация бизнес-процессов позволяют организациям сокращать расходы на печать, хранение и транспортировку бумаги. 27 октября – Международный день плюшевого мишки