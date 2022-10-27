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27 октября – Международный день плюшевого мишки. Чем ещё известна эта дата?

27 октября 2022 07:31
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27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия

27 октября – Международный день плюшевого мишки. Чем ещё известна эта дата?-1

Сегодня, 27 октября, Всемирный день аудиовизуального наследия. Сохранить аудиовизуальное наследие мира – значит сохранить нашу коллективную память и обеспечить ее передачу будущим поколениям. К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио- и телевизионные программы, аудио- и видеозаписи. Такие архивы рассказывают нам истории жизни людей и культур со всего мира. Они отражают культурное, социальное и лингвистическое разнообразие наших сообществ. Аудиовизуальные архивы помогают нам расти и постигать мир, в котором мы все вместе живем.

27 октября – Международный день без бумаги

27 октября – Международный день плюшевого мишки. Чем ещё известна эта дата?-4

«Научимся использовать бумагу рационально!» – таков основной тезис международной «безбумажной» кампании, которая проходит каждый четвертый четверг октября по всему миру. В Международный день без бумаги ведущие компании из разных областей экономики объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги и провести собственные акции поддержки. Уникальность акции в том, что она приносит пользу не только природе, но и бизнесу. Использование технологий электронного документооборота, оптимизация бизнес-процессов позволяют организациям сокращать расходы на печать, хранение и транспортировку бумаги.

27 октября – Международный день плюшевого мишки

27 октября – Международный день плюшевого мишки. Чем ещё известна эта дата?-7

Ежегодно 27 октября отмечают Международный день плюшевого мишки. Плюшевого мишку, безусловно, можно назвать одной из самых популярных игрушек для детей, которая также занимает особое место в сердцах многих взрослых. Кстати, первый плюшевый медвежонок был сшит в далеком 1902 году. Сегодня в мире существует около 20 музеев, где собраны плюшевые медведи, и десятки тысяч коллекционеров этих игрушек по всему миру. Этот день дает всем возможность достать любимого медвежонка из шкафа и сделать его центром внимания на сегодняшний день.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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