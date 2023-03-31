31 марта официально открыли Эйфелеву башню. Чем ещё известен этот день?

Международный день резервного копирования

31 марта – Международный день резервного копирования. В наш век обеспечение сохранности значимой информации приобретает все большее значение. Потеря финансовых сведений, баз данных или информации сайта может привести к большим проблемам в организации и ощутимо «ударить по кошельку». Да и каждый отдельный пользователь домашнего компьютера или простого сотового телефона может получить немало огорчений, потеряв нужные данные – от любимых фотографий, видеозаписей или необходимых статей до контактов. Поэтому отметить сегодняшний праздник можно очень просто – сделать резервную копию своих данных с компьютера и телефона и сохранить ее на надежном ресурсе. И, конечно же, рассказать об этом своим друзьям и знакомым, чтобы они сделали так же. Официальное открытие Эйфелевой башни

Символ Парижа, Эйфелева башня, была построена в 1889 году. Возведение столь монументального для своего времени сооружения было приурочено к проведению Всемирной промышленной выставки. Официальное открытие башни, сконструированной инженером Гюставом Эйфелем, состоялось 31 марта. Эйфель при открытии собственноручно водрузил на ее вершине французский флаг. Поэтому в этот день и отмечают праздник – День Эйфелевой башни. К слову, рядовые французы, как и архитекторы, скульпторы и художники конца XIX века, считали башню срамом Парижа. Они были против ее строительства, утверждая, что это нелепое сооружение уродует исторический облик города. Был даже сформирован «Комитет 300» – общество противников установки башни. Вторая волна возмущений пришлась на 1925 год – время, когда символу Парижа потребовался дорогостоящий капитальный ремонт.

130 лет назад, 31 марта 1893 года, Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную молнией. Изобретение значительно ускоряло процесс застегивания сапог. Но, несмотря на достоинства застежки, она долгое время не имела успеха. Люди никак не могли научиться пользоваться молнией. К новинке даже прилагалась инструкция на двух страницах! К тому же производство застежки было очень дорогим: часто ее цена в два раза превышала стоимость юбки или пары брюк. Лишь спустя 20 лет после своего появления молния приобрела популярность. Заслуга в этом принадлежит инженеру из Швеции Гидеону Сундбэку. Он сделал застежку тоньше, гибче и надежнее, увеличив количество крючков, и запатентовал ее. Праздник разноцветных глаз