29 марта Толстой начал работу над романом «Анна Каренина». Чем ещё известен этот день в истории?

Всемирный день фортепиано

29 марта – Всемирный день фортепиано. Фортепиано как струнный ударно-клавишный инструмент широко известно на протяжении последних 300 лет. Его предшественниками являются цимбалы, клавесин и клавикорд. Диапазон современного пианино составляет 7 и 1/3 октавы, то есть 88 клавиш. Поэтому праздник отмечается в 88-й день календарного года. Мировые пианисты посвящают Всемирному дню фортепиано свои новые произведения, которые собираются в большой официальный плейлист и исполняются в этот день. Эти и другие мероприятия привлекают внимание к поистине божественному инструменту, на котором исполняется любая музыка – от вокальной и оркестровой до симфонической и оперной. День фортепиано – это гимн инструменту, способному затрагивать глубокие струны души, передавать богатейшую гамму чувств и эмоций.

150 лет назад, 29 марта 1873 года, Лев Николаевич Толстой начал работу над романом «Анна Каренина». Супруга писателя вспоминала, что тем утром Толстой случайно заглянул в томик Пушкина и прочел неоконченный отрывок «Гости съезжались на дачу...» «Вот как надо писать!» – воскликнул Толстой. В тот же день писатель принес жене рукописный листок, на котором имелась хрестоматийная ныне фраза: «Все смешалось в доме Облонских». Хотя в окончательной редакции романа она стала второй, а не первой, уступив место «всем счастливым семьям...» В отличие от романа-эпопеи «Война и мир», которую сам Толстой называл «книгой о прошлом», где описывал прекрасный и возвышенный «целостный мир», «Анну Каренину» он называл «романом из современной жизни», в котором не было великих исторических событий, но в нем поднимаются и остаются без ответа темы, близкие лично каждому. Сейчас в мире насчитывается около 30 экранизаций «Анны Карениной».

День благодарности ламантину отмечают ежегодно в последнюю среду марта. А вы знаете, кто же такие ламантины? Это водные млекопитающие, которые прежде всего известны своими огромными размерами и челюстью. Ламантин — это 500 килограммов абсолютной миролюбивости и три метра полной беззащитности. В этом его уникальность.

Пока все остальные грызутся за место под солнцем, он радует лучами доброты окружающих в пресноводных водоемах обеих Америк и экваториальной Африке. Это огромные, умные, очень дружелюбные и нежные морские животные. Иногда ламантинов называют «морские коровы». Несмотря на свои огромные размеры, эти травоядные млекопитающие очень уязвимы и находятся на грани вымирания. Именно поэтому и был создан День благодарности ламантину, чтобы повысить осведомленность об этих необычных существах.

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!