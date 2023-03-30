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30 марта родился Винсент Ван Гог. Рассказываем, чем ещё известен этот день

30 марта 2023 06:39
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День бездомного человека

30 марта родился Винсент Ван Гог. Рассказываем, чем ещё известен этот день-1

30 марта – День бездомного человека. Это день солидарности с людьми, оказавшимися на улице. Цель акции – показать, что граница между обычными людьми и теми, у кого нет крыши над головой, очень шаткая. Важно помнить, что бездомный человек – прежде всего человек. Жизнь на улице – страшный период, который связан не только с бытовыми трудностями. Окружающие перестают видеть в бездомном человеке личность, отказывая ему в уважении. Основные мероприятия, которые организовывают волонтеры и благотворительные организации, – это раздача бездомным еды, сбор лекарственных средств, одежды и предметов личной гигиены, которые так необходимы людям, живущим на улице. Отозваться на боль ближнего, проявить доброту сердца и милость души призывает нас День бездомного человека.

30 марта родился Винсент Ван Гог. Рассказываем, чем ещё известен этот день-4

30 марта 1896 года мир впервые услышал о психоанализе. В Париже вышла статья малоизвестного венского психиатра Зигмунда Фрейда «Наследственность и этиология неврозов». В ней Фрейд впервые сформулировал важнейшие гипотезы, эмпирическая проверка которых привела его позднее к созданию психоанализа. Психоанализ используется для изучения человеческого поведения, в частности его мотивации. Он может быть полезен человеку, готовому разрешить внутриличностные конфликты, возникновение которых обусловлено влиянием бессознательного.

День рождения Ван Гога

30 марта родился Винсент Ван Гог. Рассказываем, чем ещё известен этот день-7

170 лет назад, 30 марта 1853 года родился художник-постимпрессионист Винсент Ван Гог – автор картин «Подсолнухи», «Звездная ночь» и «Автопортрет с отрезанным ухом». Кажется, что нет ни одного человека, который не слышал бы о Ван Гоге, одном из самых ярких и эпатажных живописцев XIX века. Современники постимпрессиониста считали его творчество «мазней и тратой времени», а признание Ван Гог получил лишь после смерти. «Лучше ничего не делать, чем выражать себя слабо» – художник оправдал свои слова и подарил миру величайшие произведения искусства. В этот же день, 30 марта, в 1987 году картина из серии Винсента Ван Гога «Подсолнухи» была продана за рекордную сумму – 39 миллионов долларов.

День прогулки по парку

30 марта родился Винсент Ван Гог. Рассказываем, чем ещё известен этот день-10

Необычный и неофициальный, но весьма актуальный праздник – День прогулки по парку – отмечается ежегодно 30 марта. Не секрет – у многих жители мегаполисов нет возможности регулярно выезжать на природу, чтобы отдохнуть и набраться сил и энергии на свежем воздухе. Для людей, проживающих в современном мире, объективная реальность задала очень высокие темпы жизни, что не может не сказаться на состоянии нервной системы и общем состоянии здоровья.

Статистика показывает, что систематический стресс и депрессия уже стали устойчивой характеристикой нервной системы городского жителя. А ведь прогулка в течение 30 минут в день, по мнению врачей, может иметь огромную пользу для здоровья. Поэтому присоединяйтесь и вы к празднованию сегодняшнего здорового и энергичного дня, ведь для этого нужно немногое – выбрать любимый парк и насладиться красотой и спокойствием природы.

И пусть этот день запомнится чем-то хорошим!

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