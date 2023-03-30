30 марта родился Винсент Ван Гог. Рассказываем, чем ещё известен этот день

День бездомного человека

30 марта – День бездомного человека. Это день солидарности с людьми, оказавшимися на улице. Цель акции – показать, что граница между обычными людьми и теми, у кого нет крыши над головой, очень шаткая. Важно помнить, что бездомный человек – прежде всего человек. Жизнь на улице – страшный период, который связан не только с бытовыми трудностями. Окружающие перестают видеть в бездомном человеке личность, отказывая ему в уважении. Основные мероприятия, которые организовывают волонтеры и благотворительные организации, – это раздача бездомным еды, сбор лекарственных средств, одежды и предметов личной гигиены, которые так необходимы людям, живущим на улице. Отозваться на боль ближнего, проявить доброту сердца и милость души призывает нас День бездомного человека.

30 марта 1896 года мир впервые услышал о психоанализе. В Париже вышла статья малоизвестного венского психиатра Зигмунда Фрейда «Наследственность и этиология неврозов». В ней Фрейд впервые сформулировал важнейшие гипотезы, эмпирическая проверка которых привела его позднее к созданию психоанализа. Психоанализ используется для изучения человеческого поведения, в частности его мотивации. Он может быть полезен человеку, готовому разрешить внутриличностные конфликты, возникновение которых обусловлено влиянием бессознательного.

170 лет назад, 30 марта 1853 года родился художник-постимпрессионист Винсент Ван Гог – автор картин «Подсолнухи», «Звездная ночь» и «Автопортрет с отрезанным ухом». Кажется, что нет ни одного человека, который не слышал бы о Ван Гоге, одном из самых ярких и эпатажных живописцев XIX века. Современники постимпрессиониста считали его творчество «мазней и тратой времени», а признание Ван Гог получил лишь после смерти. «Лучше ничего не делать, чем выражать себя слабо» – художник оправдал свои слова и подарил миру величайшие произведения искусства. В этот же день, 30 марта, в 1987 году картина из серии Винсента Ван Гога «Подсолнухи» была продана за рекордную сумму – 39 миллионов долларов.

Необычный и неофициальный, но весьма актуальный праздник – День прогулки по парку – отмечается ежегодно 30 марта. Не секрет – у многих жители мегаполисов нет возможности регулярно выезжать на природу, чтобы отдохнуть и набраться сил и энергии на свежем воздухе. Для людей, проживающих в современном мире, объективная реальность задала очень высокие темпы жизни, что не может не сказаться на состоянии нервной системы и общем состоянии здоровья.

Статистика показывает, что систематический стресс и депрессия уже стали устойчивой характеристикой нервной системы городского жителя. А ведь прогулка в течение 30 минут в день, по мнению врачей, может иметь огромную пользу для здоровья. Поэтому присоединяйтесь и вы к празднованию сегодняшнего здорового и энергичного дня, ведь для этого нужно немногое – выбрать любимый парк и насладиться красотой и спокойствием природы.

И пусть этот день запомнится чем-то хорошим!