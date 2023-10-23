23 октября День работников рекламы. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 23 октября, отмечается День работников рекламы. Все мы с вами прекрасно понимаем сегодня, какую важную и серьезную роль в жизни современного общества играет продвижение той или иной продукции. На самом деле, реклама – явление мимолетное.
Сегодня, 23 октября, отмечается День работников рекламы. Все мы с вами прекрасно понимаем сегодня, какую важную и серьезную роль в жизни современного общества играет продвижение той или иной продукции. На самом деле, реклама – явление мимолетное.
Никто не станет смотреть рекламный ролик продолжительностью два часа или рассматривать рекламный щит, как картину в музее. Поэтому она должна нас останавливать прямо на ходу. Задача рекламы – за секунды рассказать, зацепить и удивить. Именно эти задачи выполняют настоящие профессионалы своего дела.
Подробности в видео.