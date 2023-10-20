20 октября День повара. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 20 октября, свой профессиональный праздник – День повара – отмечают кулинары всего мира. Сейчас кулинария – это востребованное направление для саморазвития и построения карьеры. Можно смело говорить о том, что поварское дело – это не ремесло, а искусство.

Настоящие повара стремятся донести до людей определенные ощущения и настроение, подобрав наиболее удачное сочетание вкуса и аромата, а также красиво оформив блюдо. Без сомнения, сделать подобное можно только при наличии таланта и с определенной долей вдохновения. В этот день по всему миру проводятся конкурсы поварского мастерства, мастер-классы, выставки-дегустации, семинары и фестивали.