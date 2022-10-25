25 октября Всемирный день макарон. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 25 октября, День маркетолога. Профессиональный праздник отмечается в Беларуси, России и ряде других стран СНГ. Дата приурочена к дню создания Управления по маркетингу и рекламе в Министерстве внешней торговли СССР в 1975 году. Маркетологи сегодня – одна из самых востребованных специальностей. В их профессиональные задачи входит поиск, проработка и реализация самых оптимальных путей между продуктом и покупателем. Изучение рынка и потребительского спроса, разработка ценовой политики, рекламной стратегии, умение донести до целевой аудитории все преимущества продвигаемого товара или услуги – все это помогает выделиться среди конкурентов. От профессионализма маркетолога во многом зависит успех бизнеса. 25 октября Всемирный день макарон

25 октября – Всемирный день макарон. Начало празднику было положено в 1995 году в столице Италии на международном форуме ведущих мировых производителей пасты. Гурманы знают, что в мире существуют сотни видов макарон, которые создаются из белой и темной муки, с добавлением оливкового масла, яиц и многих других ингредиентов. ЮНЕСКО признала «нематериальным наследием человечества» столь популярную во всем мире средиземноморскую диету, а одним из центральных компонентов в ее составе являются именно макароны. Кроме того, макароны по-прежнему остаются одним из самых недорогих продуктов в мире, благодаря чему многим людям удается избежать голода. Праздник мельников Беларуси отмечают 25 октября

От мельников зависело качество будущего хлеба, потому к ним относились с особым уважением. В Беларуси – стране рек и озер – можно найти множество сохранившихся водяных и ветряных мельниц. Современная мельница – это промышленное предприятие. Производственные мощности комбинатов хлебопродуктов и мелькомбинатов дают возможность перерабатывать тысячи тонн зерна в сутки. Труд современных мельников не менее важен и почетен, чем в старые времена. 25 октября Международный день оперы