24 октября День любителя бильярда. Чем ещё известна эта дата?

24 октября день Организации Объединенных Наций

Сегодня, 24 октября, день Организации Объединенных Наций. ООН появилась благодаря желанию многих государств сделать мир лучше. 25 апреля 1945 года делегаты 50 стран, в том числе и Беларуси, собрались в Сан-Франциско на Совещание Объединенных Наций и приняли Устав организации. Вступление Беларуси в ООН означало фактическое признание нашей страны в качестве субъекта международного права. 24 октября вошло в историю как дата вступления в полную силу Устава 1945 года. За годы работы ООН достигла огромного авторитета, включает на сегодня более 30 родственных организаций. Она продолжает оставаться важнейшей площадкой многосторонней дипломатической деятельности. 24 октября День специальной разведки Вооруженных Сил Беларуси

24 октября отмечается День специальной разведки Вооруженных Сил Беларуси. В 1918 году в Советской России впервые были созданы части особого назначения. В последующем многие отряды специальной разведки вошли в состав появившихся в нашей армии воздушно-десантных войск, поэтому процесс становления и развития специальной разведки неотделим от их истории. Сегодня военнослужащие подразделений специального назначения Беларуси являются достойными продолжателями героических традиций легендарного спецназа и успешно решают поставленные перед ними задачи. 24 октября Международный день школьных библиотек

Международный день школьных библиотек отмечается ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года, по инициативе ЮНЕСКО. Школьные библиотеки играют важную роль в образовательном процессе. Сюда приходят перед началом учебного года: вдыхая аромат типографской краски, набивают учебниками рюкзаки. В библиотеку ведут первоклассников для знакомства с литературными героями. В тишине читального зала корпят над рефератами ученики старших классов. Сейчас школьные библиотекари – это не только хранители книг. Наравне со всеми они владеют цифровыми знаниями, в современных библиотеках можно найти и электронные пособия. Международный день школьных библиотек – повод вспомнить о людях, преданных слову и книге. 24 октября 1939 года в продажу впервые поступили нейлоновые чулки

Изобретенный Уоллесом Карозерсом нейлон совершил прорыв в текстильной отрасли. Компания «Дюпон», сотрудником которой был ученый, обогатилась на миллиарды долларов, начав производство нейлоновых чулок. По сравнению с шелковыми они хорошо тянулись, не теряя формы, не сползали и не морщились, облегая ногу, стойко переносили мороз и влагу. Спрос на нейлоновые чулки превзошел все ожидания. 24 октября 1939 года чулки поступили в продажу в одном из универмагов. Новинка вызвала немыслимый ажиотаж: нетерпеливые дамы надевали их прямо на улице. 24 октября День любителя бильярда