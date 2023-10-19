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19 октября День разрешения конфликта. Чем ещё известна эта дата?

19 октября 2023 06:24
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Сегодня, 19 октября, День разрешения конфликта. Начиная с 2005 года, его отмечают в третий четверг октября. Цель этого дня – продвижение концепции мирного разрешения конфликтов, таких как посредничество и арбитраж.

19 октября День разрешения конфликта. Чем ещё известна эта дата?-1

Предотвращение конфликтов – это благородная деятельность, которая направлена на создание и укрепление особых условий для исключения возможности самого возникновения конфликтов. К сожалению, в жизни не всегда удается достичь требуемого результата, что обусловлено как объективными, так и субъективными причинами. Давайте постараемся решать возникающие конфликты мирным путем, и не только сегодня.

Подробности в видео.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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