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24 июля – день рождения растворимого кофе. Чем ещё известна эта дата?

24 июля 2023 06:28
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24 июля 1938 года считается днем рождения растворимого кофе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день на конвейер было поставлено его массовое производство.

24 июля – день рождения растворимого кофе. Чем ещё известна эта дата?-1

Растворимый кофе выпускают трех видов в зависимости от технологии производства: порошковый, гранулированный и сублимированный. Для изготовления обычно используют зерна сорта Робуста или Арабика. Популярность растворимого кофе во всем мире очень высока, хотя доля его потребления по сравнению с заварным зависит от «кофейной культуры» разных стран.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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