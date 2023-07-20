Невеста всех краше была: в Мексике мэр города женился на самке крокодила

Все люди разные со своими странностями и причудами. В выборе второй половинки не всегда все бывает очевидно и обоснованно. К примеру, как сообщает Daily Mail, мэр Мексики остановил свой выбор на аллигаторе.
По старинному ритуалу мэр Мексики женился на аллигаторе, чтобы обеспечить себе изобилие. Мэр небольшого мексиканского городка женился на своей невесте-аллигаторе на красочной церемонии, когда звучала традиционная музыка и гуляки танцевали, умоляя лидера коренных народов скрепить бракосочетание поцелуем.
Мэр Сан-Педро-Уамелулы Виктор Уго Соса не раз оказывал любезность во время свадьбы, наклоняясь, чтобы прикоснуться губами к морде маленького аллигатора, которая была завязана, предположительно, чтобы избежать нежелательных укусов.
Ритуальный брак, вероятно, восходит к доиспанским временам среди коренных общин Чонтал и Хуаве штата Оахака, подобно молитве, умоляющей о щедрости природы.
«Мы просим природу о достаточном количестве дождей, о достаточном количестве пищи, о том, чтобы у нас была рыба в реке», – сказал Соса, мэр маленькой рыбацкой деревушки на жарком тихоокеанском побережье Оахаки.
Оахака, расположенная на бедном юге Мексики, возможно, является самой богатой в плане культуры коренных народов страны и домом для многих групп, которые упорно сохраняют свои языки и традиции. Древний ритуал в Сан-Педро-Уамелуле, теперь смешанный с католической духовностью, включает в себя облачение аллигатора или каймана в белое свадебное платье и другие яркие предметы одежды. Семилетняя рептилия, которую называют маленькой принцессой, считается божеством, представляющим Мать-Землю, и ее брак с местным лидером символизирует соединение людей с божественным.
Под звуки труб и праздничный ритм барабанов местные жители несли невесту-аллигатора на руках по деревенским улицам, а мужчины обмахивали ее своими шляпами. Она сказала, что чувствует себя польщенной тем, что ей доверили проведение церемонии, и отметила, что потратила много времени, беспокоясь о том, что наденет невеста.
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