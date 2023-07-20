Невеста всех краше была: в Мексике мэр города женился на самке крокодила

Все люди разные со своими странностями и причудами. В выборе второй половинки не всегда все бывает очевидно и обоснованно. К примеру, как сообщает Daily Mail, мэр Мексики остановил свой выбор на аллигаторе.

По старинному ритуалу мэр Мексики женился на аллигаторе, чтобы обеспечить себе изобилие. Мэр небольшого мексиканского городка женился на своей невесте-аллигаторе на красочной церемонии, когда звучала традиционная музыка и гуляки танцевали, умоляя лидера коренных народов скрепить бракосочетание поцелуем.

Мэр Сан-Педро-Уамелулы Виктор Уго Соса не раз оказывал любезность во время свадьбы, наклоняясь, чтобы прикоснуться губами к морде маленького аллигатора, которая была завязана, предположительно, чтобы избежать нежелательных укусов.