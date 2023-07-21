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21 июля 1969 года человек впервые ступил на Луну. Вот чем ещё известен этот день в истории

21 июля 2023 06:31
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21 июля 1969 года человек впервые ступил на Луну. Это был командир американского космического корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 июля 1969 года человек впервые ступил на Луну. Вот чем ещё известен этот день в истории-1

Коснувшись поверхности Луны, Армстронг произнес вошедшие в историю слова: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Астронавты провели фотографирование лунной поверхности, собрали лунные образцы и 24 июля они вернулись на Землю.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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