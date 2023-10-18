18 октября Международный день европейского бобра. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 18 октября, отмечается праздник всех, кто неравнодушен к сладостям, – Всемирный день конфет. Самые первые конфеты появились в Египте. Так как сахар в то время еще не был известен, вместо него употребляли мед и финики. С XVII века конфеты продавали в аптеках в качестве средства от кашля, бессонницы и нервных расстройств. Позже их стали изготавливать кондитеры, разрабатывая собственные уникальные рецепты, которые хранились в тайне от конкурентов.
На самом деле в мире существует огромное разнообразие конфетных изделий, начиная от шоколадных батончиков и фруктовых леденцов, заканчивая жевательными конфетами и маршмеллоу. У каждой страны есть свои уникальные виды конфет. Сегодняшний праздник был учрежден для того, чтобы отметить важное место, которое конфеты занимают в культуре разных народов. Всемирный день конфет напоминает нам, что иногда маленькие удовольствия могут сделать наш день ярче.
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