18 октября Международный день европейского бобра. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 18 октября, отмечается праздник всех, кто неравнодушен к сладостям, – Всемирный день конфет. Самые первые конфеты появились в Египте. Так как сахар в то время еще не был известен, вместо него употребляли мед и финики. С XVII века конфеты продавали в аптеках в качестве средства от кашля, бессонницы и нервных расстройств. Позже их стали изготавливать кондитеры, разрабатывая собственные уникальные рецепты, которые хранились в тайне от конкурентов.