«Значит 11 лет этому деревцу». Лесничий показал, как легко можно посчитать возраст дерева

На стыке трех границ – белорусской, польской и литовской – около девяти тысяч гектаров леса, больше половины которого – национальный ландшафтный заказник «Гродненская пуща», плюс знаменитый Августовский канал. И лишь малую часть лесных угодий может эксплуатировать Сопоцкинское лесничество. Вот за такой ценный участок назначили отвечать Вячеслава Завадского. У лесничего четкий план: молодые деревья растут, старые спиливаются – все строго по графику.



Вячеслав Завадский, лесничий Сопоцкинского лесничества Гродненского лесхоза:

Таких деревцев на гектар высаживаем 8 тысяч. Это однолетние сеянцы сосны.

А вот таким лес станет через 40 лет. Цифра точная. Ведь Вячеслав высаживал эти деревья своими руками, когда только пришел работать в лесничество.

Вячеслав Завадский:

Посадили однолетними сеянцами, вот такими маленькими, как вы видели, однолетними сеянцами, лес восстановили. И вот в данный момент вы видите, какой он уже вырос.

Кстати, как посчитать возраст дерева, лесничий тоже показал. Вячеслав Завадский:

Вот, один год, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десятый – почки пустили. Десять лет и плюс однолетние сеянцы – это значит 11 лет этому деревцу.

В кабинете сидеть некогда, да он и не любит. Зимой – реализация новогодних елей, весной – посадка леса, летом – пожаробезопасность, осенью – сбор семян. А заботиться о лесном фонде, ухаживать за ним, заготавливать древесину, поддерживать порядок надо круглый год. А еще в лесном деле, пожалуй, 1000 и 1 нюанс, который надо знать. Вот, например, старое дерево здесь оставили неслучайно.

Вячеслав Завадский:

Оставляем деревья для биоразнообразия. И мы видим вот это дерево. Оно свою функцию выполняет. Это не только, чтобы потом семена были, а чтобы и какая-то птица тоже могла вывести. Мы вот видим дупла. Значит, в них кто-то живет. А птица есть в лесу, значит меньше вредителей. А еще охотничья деятельность и туристическая. Ведь в леса на территории безвизовой зоны, посмотреть на белорусскую природу едут тысячи иностранцев. Сопоцкинское лесничество обслуживает веломаршруты.

Вячеслав Завадский:

Дорожка эта соединяет реку Неман и Польшу. Лесники всегда поддерживают в порядке ее, убирают упавшие сучья, где надо подровняют, подсыплют. Такова наша работа. Галина Буро, СТВ:

Вы сами опробовали маршрут.

Вячеслав Завадский:

Мы сами на велосипеде постоянно пробуем, с семьей выезжаю в выходные дни, приедут внуки, дети, на велосипед – и катаемся. Галина Буро:

Хороший веломаршрут? Вячеслав Завадский:

Очень хороший. Кто проезжал, все довольны люди.

Вячеслав признается, главный постулат лесничего, как у врача, – не навреди. Он, скорее, хранитель леса. И это семейное. Вячеслав Завадский:

С детства жил, рос в лесу, отец лесником работал, тоже с отцом в лесу часто бывал, видел работу, представлял эту работу. И поступил, и отучился, и стал работать. Я стараюсь относиться добросовестно к работе, делать так, как положено. Надо работать так, чтобы было приятно, а не тяжело.