21 июня Всемирный день жирафов. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 21 июня, день летнего солнцестояния. Солнце в этот момент достигает самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса. В Северном полушарии планеты наступает астрономическое лето, а в Южном – зима. При этом в нашем Северном полушарии наблюдается самый длинный световой день, более 17 часов, и самая короткая ночь.

Считается, что в этот день природа отдает нам энергию, наполняет жизненной силой. Праздник летнего солнцестояния почитался в культурах многих народов мира. В Беларуси в этот день отмечали день Ивана Купалы – окончание весны и начало лета. После введения григорианского календаря праздник перестал совпадать с летним солнцестоянием и празднуется теперь 7 июля.