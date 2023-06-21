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21 июня Всемирный день жирафов. Чем ещё известна эта дата?

21 июня 2023 06:59
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Сегодня, 21 июня, день летнего солнцестояния. Солнце в этот момент достигает самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса. В Северном полушарии планеты наступает астрономическое лето, а в Южном – зима. При этом в нашем Северном полушарии наблюдается самый длинный световой день, более 17 часов, и самая короткая ночь.

21 июня Всемирный день жирафов. Чем ещё известна эта дата?-1

Считается, что в этот день природа отдает нам энергию, наполняет жизненной силой. Праздник летнего солнцестояния почитался в культурах многих народов мира. В Беларуси в этот день отмечали день Ивана Купалы – окончание весны и начало лета. После введения григорианского календаря праздник перестал совпадать с летним солнцестоянием и празднуется теперь 7 июля.

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# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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