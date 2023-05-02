2 мая – Международный день Гарри Поттера. Чем ещё известна эта дата?

Всемирный день борьбы с астмой

2 мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой. Население нашей планеты растет с каждым днем. Специалисты говорят, что оно увеличивается огромными темпами. Экология нашей планеты не идеальна. Это, естественно, не способствует оздоровлению человечества. Одним из бичей современного общества является такое заболевание, как астма. Сегодня этим термином обозначают приступы удушья различного происхождения. Но чаще под ним подразумевают бронхиальную астму – хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое возникает в результате действия аллергенов. Задача Всемирного дня борьбы с астмой – распространение информации об этом заболевании и обеспечение больным астмой доступа к адекватному лечению, а также повышение качества медицинской помощи. Всемирный день тунца

Ежегодно 2 мая, начиная с 2017 года, во всем мире отмечают Всемирный день тунца. Тунец – уникальная рыба, которая водится в открытом океане. Это одна из немногих рыб, способных поддерживать температуру тела выше, чем температура окружающей его воды. Помимо того, что тунец богат витаминами, макро- и микроэлементами, для него характерно повышенное присутствие полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Многие страны очень сильно зависят от тунца как источника пищи и экономического развития. Ежегодный мировой вылов тунца оценивается примерно в 42 миллиарда долларов. Из-за чрезмерного вылова, экологических угроз, вызванных деятельностью человека, и последствий изменения климата численность популяций и ареалы обитания тунцов за последние десятилетия значительно сократились. Всемирный день тунца призван напомнить о необходимости защиты это прекрасной рыбы. Международный день Гарри Поттера