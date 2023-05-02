2 мая – Международный день Гарри Поттера. Чем ещё известна эта дата?

2 мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой. Население нашей планеты растет с каждым днем. Специалисты говорят, что оно увеличивается огромными темпами. Экология нашей планеты не идеальна. Это, естественно, не способствует оздоровлению человечества. Одним из бичей современного общества является такое заболевание, как астма. Сегодня этим термином обозначают приступы удушья различного происхождения. Но чаще под ним подразумевают бронхиальную астму – хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое возникает в результате действия аллергенов. Задача Всемирного дня борьбы с астмой – распространение информации об этом заболевании и обеспечение больным астмой доступа к адекватному лечению, а также повышение качества медицинской помощи.
Ежегодно 2 мая, начиная с 2017 года, во всем мире отмечают Всемирный день тунца. Тунец – уникальная рыба, которая водится в открытом океане. Это одна из немногих рыб, способных поддерживать температуру тела выше, чем температура окружающей его воды. Помимо того, что тунец богат витаминами, макро- и микроэлементами, для него характерно повышенное присутствие полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Многие страны очень сильно зависят от тунца как источника пищи и экономического развития. Ежегодный мировой вылов тунца оценивается примерно в 42 миллиарда долларов. Из-за чрезмерного вылова, экологических угроз, вызванных деятельностью человека, и последствий изменения климата численность популяций и ареалы обитания тунцов за последние десятилетия значительно сократились. Всемирный день тунца призван напомнить о необходимости защиты это прекрасной рыбы.
Сегодня – 2 мая – Международный день Гарри Поттера отмечают во всем мире поклонники «Поттерианы». Почему 2 мая, а не другой день? Именно в этот день состоялась легендарная и культовая битва за школу Хогвартс, а также закончилась Вторая магическая война. Гарри Поттер сумел победить того, кто причинил ему самый большой вред в жизни, – лорда Волан-де-Морта. Придумала этот потрясающий мир волшебников и обычных людей великолепная Джоан Роулинг. В ее книгах читатели ценят невероятный сюжет, детальное описание мира и проработанные мелкие детали, а также волшебную атмосферу. Многие дети выросли на Гарри Поттере, а в Британии его считают чуть ли не настоящим волшебником. Это история, которая заставляет людей задуматься о том, как мы проживаем свою жизнь. Она, несомненно, стала мировой классикой, а Гарри Поттера знают во всех странах.
Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!