1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба. Чем ещё известна эта дата?

В первую неделю февраля проводится Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений

Сегодня 1 февраля. Ежегодно в первую неделю февраля проводится Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Основная идея этого мероприятия – наладить отношения между различными религиозными конфессиями во избежание конфликтов и разногласий. Несмотря на то, что цель каждой религии – создание внутри человека гармонии и душевного равновесия, нахождения общего языка с другими людьми, часто между приверженцами разных вероисповеданий возникают споры и разногласия, которые порой приводят даже к кровопролитию. На почве религии происходят войны. В октябре 2010 года на очередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была признана необходимость привлечь внимание к этой проблеме. Безусловно, до по-настоящему гармоничных межконфессиональных отношений еще далеко, но практика показывает, что, уделяя хотя бы одну неделю в год этому вопросу, человечество может решить мирно глобальную проблему неприязни и неприятия представителей других религий. 1 февраля – Всемирный день хиджаба

1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба – праздник, набирающий популярность во многих странах мира. Хиджаб – один из атрибутов женской одежды, головной убор, скрывающий лоб, волосы и шею, но оставляющий открытым лицо. На Востоке это одеяние считается признаком чистоты женщины, которая не желает выставлять напоказ свою красоту, скрывая ее от глаз посторонних мужчин. Хиджаб чаще стал встречаться на улицах европейских стран, где светская культура весьма далека от религиозных представлений о том, как и во что должна одеваться женщина. Да и религиозные ценности в этих странах преобладают христианские. У некоторых людей появление женщины в хиджабе в общественном месте вызывает неприязнь, непонимание, а иногда и протест. Идеи терпимости и взаимоуважения между представителями разных культур и религий пытаются донести до людей учредители и активисты Всемирного дня хиджаба. 1 февраля – Международный день десерта