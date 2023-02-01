Повар обиделся на начальника и выпустил на кухню тараканов. Вот как развивалась ситуация

Говорят, что лучше с начальством не ссориться. Но в этот раз сам руководитель пострадал от подчиненного. А спор внутри коллектива перерос в судебное разбирательство. Как рассказало издание Lincolnshire Live, Том Уильямс работал шеф-поваром в одном ресторане в Великобритании. Все бы хорошо, но один раз мужчина столкнулся с очень неприятной ситуацией: начальство ему отказалось платить отпускные. А Том уже рассчитывал на эти деньги. Поэтому в какой-то момент началась сильная ссора. Руководство не могло выплатить сумму, а мужчина не хотел это принимать. Какая бы ситуация в ресторане ни была, но права работников все равно должны соблюдаться.

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В итоге Уильямс так и не добился своих денег. Гнев и отчаяние переполняли его. Когда мужчина выходил из ресторана, он крикнул начальнику, что если тот не выплатит ему полную сумму, то на кухне появятся тараканы. Естественно, никто таким угрозам не поверил. А зря. Через два дня Том решил воплотить свой план в жизнь. Он пробрался на кухню и выпустил из банки 20 вредителей. Когда повара это увидели, они сразу же вызвали специальную службу. Виновник сбежал, а сам ресторан временно закрылся.