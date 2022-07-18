В этот день создали «Тетрис» и объявили независимость Британской Индии. Что отмечают 18 июля?

Международный день Нельсона Манделы

18 июля под эгидой ООН отмечается Международный день Нельсона Манделы. Памятная дата приурочена ко дню рождения африканского лидера – одного из самых ярых противников политики апартеида, первого президента ЮАР. Он был одним из самых известных активистов в борьбе за права человека, за что 26 лет провел в тюрьме. В 1990 году правозащитник был освобожден из заключения, а в 1993-м удостоился Нобелевской премии мира. Спустя год, весной 1994 года, состоялись первые в Южной Африке всеобщие выборы с предоставлением полных избирательных прав всем жителям многонациональной страны. По их результатам Нельсон Мандела стал президентом ЮАР и первым чернокожим человеком, занявшим этот пост. В этот день ООН призывает каждого человека в мире потратить 67 минут, по одной минуте за каждый год общественной деятельности Манделы, чтобы помочь другому человеку, сделать в этот день что-то доброе и важное: помочь нуждающимся и обездоленным, позаниматься с ребенком, поухаживать за окружающей средой. 75 лет назад объявили независимость Британской Индии

75 лет назад король Великобритании Георг VI подписал закон о независимости Британской Индии. Около 200 лет Индия была колонией Великобритании. После Второй мировой войны Британия была вынуждена предоставить независимость своему самому большому колониальному владению. 18 июля 1947 года король Великобритании Георг VI подписал закон о независимости Британской Индии, согласно которому колония была разделена на два государства, Индию и Пакистан. 18 июля 1898 года был открыт полоний

18 июля 1898 года был открыт радиоактивный химический элемент с атомным номером 84 – полоний. В 1898 году на заседании Парижской академии наук супруги Пьер и Мария Кюри представили доклад о новом радиоактивном веществе – полонии, который они обнаружили в урановой смоляной руде. Элемент назвали в честь Польши – родины Марии. 18 июля 1985 года появилось первое устройство для игры в «Тетрис»

Одна из популярнейших игр в истории была создана малоизвестным советским программистом Алексеем Пажитновым. Он работал в вычислительном центре при Академии наук СССР и занимался изучением проблем искусственного интеллекта и компьютерной графикой. 18 июля 1985 года появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». Вскоре игра стала известной в Советском Союзе и стала стремительно распространяться по всему миру. «Тетрису» присудили несколько наград американской Ассоциации разработчиков программного обеспечения: как лучшему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке и лучшей развлекательной программе. За время своего существования все виды «Тетриса» разошлись по миру фантастическим тиражом, который оценивают в четверть миллиарда экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре. День прогулок под дождем