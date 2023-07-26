26 июля – День парашютиста. Вот чем ещё известна эта дата

26 июля 1930 года группа летчиков-парашютистов СССР впервые совершила организованные прыжки с самолета под Воронежем. Парашютный спорт – один из самых захватывающих и экстремальных видов спорта. С каждым годом количество желающих попробовать себя растет. Даже те, кто был уверен, что никогда в жизни не прыгнет с парашютом, все чаще меняют свое решение и становятся заядлыми парашютистами. Самый старый парашютист прыгал в возрасте 97 лет с инструктором с высоты 3 000 метров.

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