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26 июля – День парашютиста. Вот чем ещё известна эта дата

26 июля 2023 07:12
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26 июля свой профессиональный праздник отмечают парашютисты: любители, спортсмены, пилоты, космонавты, пожарные и спасатели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата для празднования выбрана не просто так.

26 июля – День парашютиста. Вот чем ещё известна эта дата-1

26 июля 1930 года группа летчиков-парашютистов СССР впервые совершила организованные прыжки с самолета под Воронежем. Парашютный спорт – один из самых захватывающих и экстремальных видов спорта. С каждым годом количество желающих попробовать себя растет. Даже те, кто был уверен, что никогда в жизни не прыгнет с парашютом, все чаще меняют свое решение и становятся заядлыми парашютистами. Самый старый парашютист прыгал в возрасте 97 лет с инструктором с высоты 3 000 метров.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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