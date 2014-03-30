Житель деревни в Брестской области на одном дереве прикрепил почти 20 скворечников

Новости Беларуси. Общежитие для скворцов. Житель деревни Попелёво в Брестской области на одном дереве прикрепил почти два десятка скворечников. Причем архитектурное решение каждого птичьего дома уникально: для любителей уединенной жизни — одноместные домики, для больших семей — многокомнатные «коттеджи». Попадаются и вовсе уникальные строения, например, в виде играющего на гитаре человека.

Есть здесь и единственная на всю деревню контора ЖКХ.

В качестве стройматериалов в ход идут старые маслобойки, оставшиеся «не у дел» доски и даже отслуживший свой век телевизор, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постоянные «апартаменты» перелетным птицам деревенский мастер предложил более 10 лет назад. Говорит, поселил у себя на участке скворцов исключительно из-за любви к их певческому таланту. В планах — соорудить скворечник в виде самолета.

Александр Щурко:

2 × 10 сделаю. Две доски по бокам набью, внизу полукругом, дырок понаделываю, между ними перегородки. Сколько хочешь скворечников, хоть 20, хоть 10, хоть 5.

Людмила Щурко:

Мне ничего не мешает. Толька мусора много, а так не мешает.