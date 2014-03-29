Чемпионат по современным танцам в Минске: 8 000 участников из 20 стран разыграют 60 комплектов наград

Новости Беларуси. О другом чемпионате – кстати, одном из крупнейших в Европе - по современным танцам. Он проходит в белорусской столице. За кубки борются 8 тысяч участников из 20 стран мира. В программе самые современные направления: хип-хоп, брэйк-данс, диско и хаус.

28 марта зрителям представили свое-образный коктейль из театрального представления и танцевальных элементов. Оценивает действо международное жюри — это профессионалы из Америки, Бельгии, Германии и Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Белобородов из Гродно на фестивале не новичок, ведь танцами он занимается уже более 10 лет. Для зрителей вместе с командой подготовил сюрприз с национальным колоритом — выступят под калинку-малинку в современной обработке.

Павел Белобородов, участник чемпионата по современным танцам:

Я считаю, что это самый престижный фестиваль в Республике Беларусь. Я считаю, самые сильные тонцоры именно здесь. Мы смешали совремнную хореографию с народным танцем. Я считаю, что получился хороший продукт, качественный.

Крупнейший танцевальный фестиваль СНГ и Европы собрал около 8 тысяч королей и колев танцпола. За 4 дня соревнований поборются лучшие танцоры из 20 стран мира. Среди них участники из Латвии, Эстоннии, Польши, России и Беларуси.

Виктория Соколова, участник чемпионата по современным танцам (Латвия):

Очень инетресно, увлекательно. Много чего нового узнали. Увидели, как другие умеют танцевать.

Надежда Коханская, участник чемпионата по современным танцам (Росссия):

Считаем, что это очень отвественный для нас конкурс. Мы очень рады, что еще раз посетили Беларусь.

От мала до велика. Возраст участников организаторы не ограничили. Поэтому на звездном ринге поборются танцоры в возрасте от 3 до 40 лет.

Арсений Олесюк, участник чемпионата по современным танцам:

Я хочу хорошо выступить и получить награду.

Сегодняшний конкурсный день посвящен направлению стрит-шоу. Это своеобразный коктейль из театрализованного представления и современных танцевальных движений. Поэтому, чтобы достойно представить команду на сцене, участники ежедневно изнуряют себя тренировками.

Александра Ошурко, тренер, участник чемпионата по современным танцам:

Потели в зале, ставили, хотели, чтобы все было синхронно. Каждая команда сильная, в каждой команде своя изюминка. Мы старались преподнести более женственный драйв такой и при этом любовь к танцам.

Подготовку танцоров оценивает всемирно признанное жюри. Следить в Беларусь приехали профессионалы из Америки, Бельгии, Германии и Италии. Некоторые из них танцевали в клипах Мадонны, Майкла Джексона.

Айдиэн, судья (Бельгия):

Мне кажется чемпионат очень хороший, я не первый раз в жюри. Все участники очень сильные, а у белорусов есть все шансы на победу.

Олег Язвин, организатор чемпионата по современным танцам:

Здесь собраны самые популярные в молодежной среде направления. Они очень разные, потмоу что мы проводим соревнования, начиная от современной хореографии до черлидинга, от хип-хопа до стрит-шоу. То есть за 4 конкурсных дня у нас проходит весь спектр хореографии.

На сцене настоящее шоу, поэтому трибуны заполнены до отказа. Поддержка зала в волнительный момент для танцоров важна как никогда.

Для победителей - 60 комплектов наград и признание профессионалов. Но не это главный трофей - лучшие представят Беларусь на чемпионатах мира и Европы по современным танцам.