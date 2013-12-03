Минчанин Дмитрий Мельник собрал самую большую в СНГ коллекцию шайб для хоккея, некоторые образцы по 1000 долларов

Новости Беларуси. С миру по шайбе. Минчанин собрал самую большую в СНГ коллекцию хоккейных дисков, во всяком случае, как утверждает автор. Она насчитывает больше 3 тысяч экспонатов.

Коллекционированием Дмитрий Мельник занимается уже 40 лет. По шайбам в его собрании можно проследить всю историю и белорусского и заокеанского хоккея. А накануне чемпионата мира в Минске коллекционер намерен создать музей хоккейной символики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккейную коллекцию Дмитрий Михайлович показывает нам в своем рабочем кабинете. В его квартиру все шайбы просто не поместились. Точное количество экспонатов не знает и сам коллекционер. Говорит, со счету сбился на трехтысячном.

Дмитрий Мельник:

Первую приобрел, когда учился в школе. С тех пор прошло уже без малого 40 лет, а я до сих пор не могу остановиться. Помню, мама дала мне денег на школьный завтрак, а я потратил их на шайбу. В тот день остался голодным, но это того стоило.

Кстати, сам владелец коллекции со спортом связан непосредственно. Тренирует женскую хоккейную команду. В его импровизированном музее – шайбы на любой вкус и цвет. Каменные, стеклянные, в форме конуса или совершенно плоские. По ним можно проследить историю развития хоккея. Есть здесь и экспонаты особенные для белорусской сборной.

Среди тысяч экспонатов он даже отыскал шайбу, которой играл в юности в одной из американских команд.

Дмитрий Мельник:

Просил подарить, но я отказал, хотя было неловко: тренер национальной сборной все-таки. Раньше эта шайба была одной из многих, а сейчас — особенная.

Отдельная история – шайбы советские. Коллекционер показывает. Вот эти, например, даже с рисунками. Снеговики, играющие в хоккей – символ одного из тогдашних чемпионатов. А это – самый старый экспонат. Довоенный. Дубовый.

Любители хоккея со всего мира за эту коллекцию предлагали большие деньги. Только одна вот эта шайба стоит тысячу долларов. Ее купили на послематчевом аукционе за океаном. Однако Дмитрий Михайлович стоит на своем: шайбы не продаются. Тем более, коллекционер хочет создать музей хоккейной символики. Аккурат к будущему чемпионату мира.