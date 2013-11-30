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30 ноября в Минске прошел конкурс «Dance Power»

30 ноября 2013 15:34
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Новости Беларуси. Республиканский конкурс танцевального искусства собрал сегодня хореографические коллективы со всей Беларуси. Возраст участников самый разный.

Соревнования проходят сразу в нескольких номинациях. На суд зрителей представлены современные эстрадные, детские, сюжетные, игровые, стилизованные народные танцы и даже модное сегодня стрит-шоу.

Победителей в каждой номинации и возрастной категории определит компетентное жюри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Шахриар, организатор конкурса:
Конкурс у нас проводится впервые. В основном, участники - это коллективы белорусские, но приезжие с разных городов. Присутствуют члены жюри разных   танцевальных направлений.

Участники:
Я хожу в школу танцев два месяца, и танец наш называется «Пчёлка». Мы много репетировали, готовили танец и сегодня покажем его.
Мы будем танцевать «танец маленьких стрижат». Мы очень давно к этому готовились, трудились и старались. Мы хотим занять 1-е место и поехать в Болгарию.

Возраст участников соревнований: от 5 до 16 лет. Но есть и смешанная группа. В первую очередь жюри оценивает исполнительское мастерство, технику и сценический образ конкурсантов. Победители получат дипломы и кубки. Есть и специальный приз жюри.

 

 

# Танцы в Минске # Хобби

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