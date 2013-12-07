Танцы на пилоне: откровенная гимнастика или серьезный вид спорта?

Танцы на пилоне – это не только грациозный, выразительный и изящный язык тела, но и прекрасный способ оставаться в отличной форме. Однако мало кто знает, что легкость движений, умопомрачительность трюков достигается многочасовыми тренировками.

Обучение танцам на пилоне подходит тем, кому нравятся спортивные рельефные фигуры, но совсем не нравятся занятия в тренажерном зале. Всего за час танцев вы можете сжечь до 600 калорий, при этом получив положительные эмоции и мощный заряд положительной энергии.

Валерия Сергеева, инструктор по танцам на пилоне:

Я сначала доказывала всем, что это танец, но на самом деле здесь много от спорта и это, действительно, спортивные нагрузки, травмы, проблемы, которые могут возникнуть в результате перегрузок.

Пилон – довольно травмоопасный вид фитнеса. Чтобы не нанести вред своему здоровью, вам потребуется первоначальная подготовка, а ее способен дать только профессионал. Тренировки для новичков построены обычно следующим образом: вначале урока вы делаете небольшую разминку, растягиваетесь, затем отрабатываете движения, и после этого начинаете учить танец.

Валерия Сергеева, инструктор по танцам на пилоне:

У нас у многих очень болит спина, поскольку большая нагрузка приходится именно на нее. Здесь есть свои плюсы и минусы, как и в спорте.

В этом изящном искусстве существует разделения направлений на танец и фитнес. Гармоничность движений, пластика, музыкальность, костюмы и актерская игра, больше присущи танцам на пилоне. В фитнесе же максимально оцениваются трюки и сложные комбинации.

Валерия Сергеева, инструктор по танцам на пилоне:

Многие люди, которые употребляют слово «стриптиз», не до конца понимают, что это такое. Стриптиз обязательно предполагает раздевание.

Можно заниматься как для себя, так и для выступлений на публике. Для девушек, которым не чужд спортивный азарт, могут удовлетворить его в разнообразных соревнованиях.

Валерия Сергеева, инструктор по танцам на пилоне:

Все ходят по-разному. Кому-то так весело время проводить, кто-то хочет изменить себе походку или осанку.

Изобилие сложнейших трюков, ощущение полета, делают танцы на пилоне невероятным зрелищем. Стремительно набирающий популярность, этот вид спортивного искусства, несомненно, можно назвать одним из ярких современных направлений.