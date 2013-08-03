Брестский художник создал уникальную коллекцию документальных рисунков событий 30-50-х годов XX века

Новости Беларуси. Брестский художник создал уникальную коллекцию документальных рисунков. На них с фотографической точностью отображены события, которые происходили в городе в 30-50-е годы прошлого века. Каждая работа снабжена подробным описанием места и времени. Сам автор художником себя не считает, а рисует для того, чтобы время окончательно не стерло из памяти важные события эпохи.

Экскурсия по городу с Владимиром Николаевичем – занятие увлекательное. Его рисунки словно переносят в прошлое: предвоенные будни с мирной жизнью, первый день войны, разрушенные городские здания. Миниатюрные картины с тонко прорисованными деталями отображают старые городские пейзажи практически с фотографической точностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Губенко, художник:

Существует много фотографий старого города, но этих фотографий нет. Нет фотографий тех разрушений городских улиц, домов, кварталов, которые я увидел в 1944 году.

В его личной галерее более 300 рисунков. И на них ни одного придуманного сюжета. Для историков коллекция уникальная – каждый рисунок снабжен подробным описанием события. В итоге – иллюстрированная история Бреста с конца 30-х до 50-х годов прошлого века. Но сам художник уверяет: его работы – это прежде всего дневник, диалог с людьми, которых уже нет.

Элла Губенко, супруга:

С самого начала это было как будто только хобби. А когда я увидела, сказала, что рисунки очень интересные.

И, потом, это очень интересно смотреть тем, кто не видел этого.

Сам Владимир Николаевич художником себя не считает. За карандаш взялся, когда исполнилось 70. Но за годы кропотливой работы смог завоевать не только восхищение близких, но и признание профессионалов.

Лев Алимов, художник, академик Белорусской академии изобразительных искусств:

Работы Владимира Губенко мне очень интересны тем, что они сделаны от души, искренне, непрофессионалом, который стал хорошим художником. Как истинный брестчанин я просто восхищен его трудом. Это очень тяжелый труд – восстановить то, что было 60-70 лет назад.

Работы Владимира Губенко брестской публике известны – в 2009 году в «Музее спасенных ценностей» проходила его персональная выставка. А местные краеведы используют рисунки для иллюстрации исторических исследований. Но познакомиться с уникальными картинами должны все желающие. А такая возможность появится, когда художник издаст персональный альбом. Правда, пока это только мечты.