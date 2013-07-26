Дизайнер Юлия Тадеуш создала неповторимый сказочный сад

Новости Минска. Аромат английских роз. В этом саду, наверняка, поселилась бы Алиса Льюиса Кэрола. Юлии Тадеуш удалось создать настоящий сад мечты. Предлагаем окунуться в цветочную сказку прямо сейчас!

Сегодня здесь потерялся бы парфюмер! Амарето, яблоко, цитрусы – у каждой розы неповторимый запах и свое очарование. А вот полвека назад на месте сада были грядки. Участок в районе Колодищи достался дизайнеру Юлии Тадеуш в наследство от дедушки. О былом детстве хранят память лишь эти стройные березы и куст белоснежной невесты-гортензии…

За 15 лет Юлии удалось превратить 6, 5 соток в райский сад. Розоводство стало стилем жизни. Около 250 видов оригинальных английских, французских, немецких красавиц создают кружевное царство лепестков.

Юлия Тадеуш, дизайнер:

Очень много английских роз, которые я очень сильно люблю. Это английский селекционер Дэвид Остин. Английские розы для людей, которые любят романтику, они очень ароматные, красивые цветы старинной формы, густомахровые, со сложными оттенками цвета.

Нежная Грейс, элегантная леди Эмма Гамильтон, яркая принцесса Маргарет. Имена у английских роз знатные, а вот традиционной чопорности в них нет ни капли. Познакомимся с местным Отеллой!

Юлия Тадеуш, дизайнер:

У нее очень сильный аромат, колючая роза, вкусно пахнет розовым маслом.

Радуют «зефирные бутоны» дважды за лето. Сейчас у многих роз тайм-аут. Повторное цветение начнется в августе. Чтобы продлить жизнь своим любимцам, садоводу необходимо не только подкормить их минеральным удобрением, но и грамотно «постричь».

Юлия Тадеуш, дизайнер:

Когда роза отцветает полностью, вся кисть, нужно обрезать до первого хорошо развитого пятилистника.

Сказочный водоем с кувшинками Юлия создала сама. Интересно, что место нужно выбирать с легкой тенью, чтобы вода не зацвела. Так, местный оазис окружают канадские клены. По соседству еще одна достопримечательность - уникальное тюльпановое дерево.

Юлия Тадеуш, дизайнер:

Дерево реликтовое, семейства магнолиевых. Редкое в нашей стране, оно растет в ботаническом саду, там оно цветет, потому что цветет оно после 15 лет, а моему только 8 лет. Все впереди!

Чудо-сад, как цветочный город в миниатюре со своей архитектурой! Деревянные решетки и пирамидки обвивают нежные клематисы. Кстати, это растение прекрасный партнер для роз! Уютные перголы и арки не только украшают, но и разбивают пространство на зоны. По тропинкам сада прогуливаешься, как по разным улочкам. Весь ландшафтный дизайн Юлия создала сама!

Прописались в царстве роз и многочисленные гехеры, остильбы, лилейники, флоксы. Эти растения идеальны для цветущего сада! Они красивы, неприхотливы в уходе и радуют хозяев много лет.

Юлия Тадеуш, дизайнер:

Одно из любимых – это хосты. Их очень много видов и форм. Это могут быть желтые листья, и с каймой. Отличаются размерами: от крупных до карликовых, вот эта называется Ящик Пандоры.

Розоводство – хобби для настоящих гурманов. Юлия признается, что забывает про сезонные труды, когда наступает праздник цветения. Вдохновляется и сочиняет волшебные сказки про свой английский сад. Так, леди розы наводят румянец, а по утрам среди них летают эльфы, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.