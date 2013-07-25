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Белорусы собираются поставить рекорд Гиннеса на международном празднике любителей рыбалки и бардовской музыки

25 июля 2013 08:31
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Новости Беларуси. Международный музыкально-спортивный праздник стартует 25 июля на Могилёвщине. Он соберёт любителей рыбалки и бардовской музыки из разных стран.

В программе – различные конкурсы,  а также чемпионат Беларуси по приготовлению ухи. Причём на фестивале собираются установить новый рекорд книги Гиннеса – сварить 3,5 тысячи литров этого аппетитного супа.

Бард-рыбалка уже превратилась в международное событие, аналогов которому нет в СНГ. Только за первые три года её посетили более 5 тысяч любителей активного отдыха из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Праздничные даты # Хобби

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