Белорусы собираются поставить рекорд Гиннеса на международном празднике любителей рыбалки и бардовской музыки

Новости Беларуси. Международный музыкально-спортивный праздник стартует 25 июля на Могилёвщине. Он соберёт любителей рыбалки и бардовской музыки из разных стран.

В программе – различные конкурсы, а также чемпионат Беларуси по приготовлению ухи. Причём на фестивале собираются установить новый рекорд книги Гиннеса – сварить 3,5 тысячи литров этого аппетитного супа.

Бард-рыбалка уже превратилась в международное событие, аналогов которому нет в СНГ. Только за первые три года её посетили более 5 тысяч любителей активного отдыха из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.