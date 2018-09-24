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В Минске прошел флешмоб по Zouk. Чем уникален этот бразильский танец?

24 сентября 2018 08:47
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Вы умеете танцевать зук? Этот яркий социальный танец отличается мягкостью и плавностью движений, сочетающий романтизм, пластику и чувственность.

В Минске прошел флешмоб по Zouk. Чем уникален этот бразильский танец? -1

«Вечеринка» – так переводится «зук» с языка французских креолов, популярность он приобрел в начале 80-ых годов, придя на смену энергозатратной ламбаде. Сегодня танец любви позволяет скоротать не только выходные в бальном зале, но и объединяет всех людей на планете.

Чем уникален этот бразильский танец? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Танцы # Хобби # Вячеслав Шагойко # Елизавета Хмель # Эдвард Кэссиди # Фотофакт # общество

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