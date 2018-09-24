В Минске прошел флешмоб по Zouk. Чем уникален этот бразильский танец?

Вы умеете танцевать зук? Этот яркий социальный танец отличается мягкостью и плавностью движений, сочетающий романтизм, пластику и чувственность.

«Вечеринка» – так переводится «зук» с языка французских креолов, популярность он приобрел в начале 80-ых годов, придя на смену энергозатратной ламбаде. Сегодня танец любви позволяет скоротать не только выходные в бальном зале, но и объединяет всех людей на планете.

Чем уникален этот бразильский танец? Узнаете, посмотрев видеоматериал.