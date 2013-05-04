В Минске прошел ежегодный чемпионат по картингу среди СМИ

Новости Беларуси. Журналистам — и карты в руки. В Минске сегодня прошел ежегодный чемпионат по картингу среди СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии Дня печати журналисты получили возможность выявить лучших не в виртуальном медиапространстве, а в реальной борьбе на гоночной трассе. За звание лучшего боролись представители теле- и радиостанций, печатных и интернет-изданий - всего около полутора десятков редакций. Большие скорости, крутые виражи и всплеск адреналина испытали и ведущие телеканала СТВ.