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В Минске прошел ежегодный чемпионат по картингу среди СМИ

04 мая 2013 14:20
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Новости Беларуси. Журналистам — и карты в руки. В Минске сегодня прошел ежегодный чемпионат по картингу среди СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии Дня печати журналисты получили возможность выявить лучших не в виртуальном медиапространстве, а в реальной борьбе на гоночной трассе. За звание лучшего боролись представители теле- и радиостанций, печатных и интернет-изданий - всего около полутора десятков редакций. Большие скорости, крутые виражи и всплеск адреналина испытали и ведущие телеканала СТВ.

# Фестивали и карнавалы # Хобби # СМИ Беларуси

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