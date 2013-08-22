В Минске проходят гонки на радиоуправляемых машинках, до 15 сентября работают временные трассы на улице Карла Маркса

Прогуливаясь в очередной выходной по Карла Маркса, будьте предельно внимательны! Здесь гоняют на высоких скоростях, а почувствовать шумахером себя может каждый. Гонки на радиоуправляемых машинках объявляем открытыми!

Давно мечтали окунуться в мир высоких скоростей, и нет времени осваивать болиды? Попробуйте автомоделизм! Этот миниатюрный транспорт – достойная альтернатива. Быстрые и маневренные копии брендовых автогигантов приехали в Минск из Великобритании и весьма просты в управлении. Можно не только порулить на заветном экипаже, но и вступить в захватывающий бой моторов!

Елизавета Ефимова, директор клуба радиоуправляемых машинок:

Все машинки сделаны по эскизам настоящих Феррари и всех остальных. У нас есть Audi R8, BMW, Nissan и много других. Совершенно нет никаких отличий от настоящей машины: у них горят фары, поворотнички, когда машина едет вправо влево. Пульт управления очень легкий. Несколько рычагов – вперед-назад, вправо-влево, с этим справится любой ребенок.

Игрушечные машинки развивают не детскую скорость – 12 км не предел! Одна трасса и заезды на скорость по 20 минут. Покорять дистанцию сольно или гонять наперегонки – выбор каждого! Это забава привлекательна для всех возрастов, малыши мечтают о заветном авто и представляют себя великими гонщиками, взрослые возвращаются в детство. От хобби до профессионального спорта и чемпионатов мира – уровень мастерства определяет и выбор штурвала!

Елизавета Ефимова:

Уменьшенные копии машинок представлены в этой коллекции, являются более профессиональными, спортивными, у них более сложный пульт управления, предоставляется детям с 12 лет. Если курок давить на себя, то машинка едет вперед, если два раза нажимать от себя, машинка едет назад. Колеса управления поворачивает вправо и влево.

Внедорожники и раллийные. Шасси и подвески. Виды, начинка и топливо, у этой чудо-техники, как у настоящих авто. Модели с бензиновым двигателем – самые мощные, это выбор профессиональных мастеров. А электрозаправка – отличный вариант для маленьких гонщиков, они быстро заряжаются и просты в управлении. Вася участвует в гонках всего час, но уже успел определиться с моделью и поставить личный рекорд в 2 минуты!

Василий Бондарь:

Тут внимательность, собранность, умение рассчитать поворот, как вписаться в поворот. Лучше тренироваться на таких машинах, чем на дороге. Поскольку еще нельзя реализовать свою мечту купить себе какую-нибудь машину, можно пока научиться управлять такой, и потом быть более хорошим водителем, поскольку уже привыкнешь к дороге, управлению.

Интересно, что впервые мир увидел мини-модель в 1786 году, это была паровая павозка английского инженера Уильяма Мёрдока. О модном радиоуправлении тогда и не мечтали. Если в Европе автомир с ладошку давно не в новинку, а гонки стали одним из любимых семейных хобби, то в Минске миниатюрный транспорт как релакс только набирает обороты, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Елизавета Ефимова:

Планируем открыть постоянное место с 1 сентября, где будет оборудовано пять трасс. Три трассы для маленьких радиоуправляемых машинок, одна трасса для дрифтавых машинок и одна для танкового боя. Площадки в городе будут открыты до 15 сентября на Карла Маркса. Даже, если у вас есть машина и вы ее водите, это совершенно другие ощущения. Здесь стоит учиться.