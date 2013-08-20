Жительница Минской области вырастила помидоры весом более 1 кг 200 г!

Новости Беларуси. Великаны на грядке. Жительница города Червень Минской области Анна Андросик этим летом получила гигантский урожай помидоров. В прямом смысле. Овощи весом более 1 кг 200 г начале удивили саму хозяйку, а потом журналистов и местных жителей. Женщина помидорами занимается уже давно, но такую культуру вырастила впервые.

К слову, Минщина с каждым годом завоевывает себе репутацию овощного края. Как оказывается, умеренный климат вовсе не помеха для традиционно теплолюбивых южных растений. А для все большего числа людей овощеводство становится бизнесом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.