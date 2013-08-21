Лонгбординг: особенности и отличия от скейтбординга

Настоящий серфинг на асфальте! Ощущение полета, невероятные скорости и сотни километров с ветерком! На своих досках лонгбодисты рассекают городское пространство, как по волнам! Но если вы думаете, что модный нынче лонгбод – новинка последних лет, спешим разуверить! Именно с него началась история скейтбординга 60 лет назад!

Сегодня длинные доски переживают второе рождение. Минск на мировой лонгборд-карте – не исключение, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Егор Ващекин, райдер:

В Калифорнии- солнечный штат Америки - появились доски-серфы, ребята катались на ней, и как-то раз появилась идея прикрутить к этой доске колеса. Прикрутили колеса к продуктовой тележки, начали кататься, пошла эволюция. Доски становились все короче, появились скейты…

Если классический скейтборд – это прежде всего программа трюков, то лонгборд славится своей комфортной ездой на большие расстояния! Особая конструкция: удлиненные доски, большие мягкие колеса, мощные подвески, позволяют не только райдеру развивать недюжинные скорости, но и не чувствовать под собой никаких препятствий. Скользить стоя, сидя, лежа и даже вдвоем! Стрит-движение без ограничений возраста!

Егор Ващекин, райдер:

Лет 5 назад один товарищ привез первый лонгборд сюда, с этого все и началось. Наверное в следующем будет каждый третий кататься. Движение интересное, много знакомых появляется.

Никита Ивлев, райдер:

Для многих людей лонгбординг становится просто досугом. Сейчас молодежь в районе 20 лет выбирает этот спорт.

Андрей Пересмешников, райдер:

Ты можешь быть просто эпатажным человеком, выдумать какой-нибудь забавный стиль катания, и это уже тебе принесет какую-то известность, какой-то успех.

На своих лонгах райдеры любят курсировать больше всего по трассам и велодорожкам. Парк Победы, к примеру, на языке лонгбордистов, не иначе как Калифорния! Лыжероллерные трассы в Веснянке, Логойске, а также Раубичи – любимые белорусские споты. От карвинга и плавных дуг на асфальте, динамичных зигзагов слалома до безумного даунхилла и скоростных спусков на горных серпантинах. У каждого свой стиль и лонгборд!

Егор Ващекин, райдер:

Есть стиль дэнсинг, кросс-степ - когда на доске танцуют, прыгают на ней, фристайл – это когда много элементов скейтбордовых выполняется на лонгборде. Доски сейчас эволюционируют все больше и больше. Что-то среднее между скейтом и лонгом, потому что люди хотят и трюки делать, и размеренно кататься.

Лонгборд-акробатика специально для вас!

Натали Опрышко, райдер:

Сейчас я вам покажу одну дисциплину. Она называется «лоу райд», это когда стоит планка, опускается с каждым разом все ниже и ниже, под ней надо проехать, используя не больше четырех точек опор. Также есть дисциплина «хай джамп». Принцип в том, что планка поднимается с каждым разом выше, нужно подъехать, прыгнуть и обратно приземлиться на борт.

Сегодня более 180 стран развивают лонгборд-движение. Особая урбан-эстетика и своя комьюнити есть в Минске. Сезонные соревнования выявляют лучших, знают наших и за рубежом! Диагноз сезонной «асфальтной болезни» не остановит райдеров никогда, ведь лонгборд – мир активного релакса и экстрима, окунувшись в который, невозможно вырваться никогда! Стимул развития, чувство невесомости и возможность путешествовать по всему городу с компанией друзей дорого стоит!