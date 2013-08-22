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Филокартия: новинки тематических открыток о Беларуси

22 августа 2013 09:37
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Отгадайте загадку! Ему почти тысяча лет, но современный и динамичный. О нем говорят: спокойный, красивый, интеллигентный. Он не в сердце Европы, он и есть сердце…

Все верно, речь идет о любимой столице! А таким приветствием встречает нас Минск на обычной почтовой открытке. Такой экземпляр можно смело отправить братьям по соседству, например, в Россию или в Украину.

Есть и другие коллекции, которые рассказывают о Минске и Беларуси на всех языках мира. О них и о собрании коллекционера открыток Николая Безручкина в сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Посткроссинг # Фотофакт # Хобби # Светлана Турова # Николай Безручкин

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