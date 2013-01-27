В Британии 85-летняя бабушка 40 лет зависима от видеоигр

Новости Великобритании. 85-летняя британка Хильда Нотт вот уже сорок лет находится в зависимости от видеоигр. Она уверена, что игры не только поддерживают ее умственную активность, но и позволяют находиться в прекрасной физической форме.

Хильда Нотт, британская бабушка:

Во многих играх присутствуют задачки, при решении которых нужно быстро сообразить, что сделать и когда. Я наслаждаюсь каждым событием, каждым достижением, когда нахожу что-то новое. И конечно, завершая игру. Приключения и файтинги позволяют мне поддерживать мое ментальное и физическое здоровье.

Правда, плохое зрение дает о себе знать, поэтому в качестве экрана Хильда использует 65-дюймовый телевизор.