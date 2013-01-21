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Столичная милиция опубликовала список официальных мест для творчества граффитистов

21 января 2013 06:29
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Новости Минска. Милиция разрешила минским граффитистам «легализоваться». Список мест, где любителям уличной живописи можно рисовать, не опасаясь проблем с законом, размещен на официальном сайте столичных право-охранителей.

Площадки для творческой самореализации расположены буквально в каждом микрорайоне столицы. Список динамичен, он будет постоянно изменяться и дополняться.

Это не первая попытка милиции наладить диалог с молодежными субкультурами. Предыдущие, в частности проект «Стоп-Вандал», уже доказали свою эффективность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Граффити # Хобби

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