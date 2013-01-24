Дизайнер Ольга Котова создает из войлока оригинальные варежки, игрушки и пледы. Как сделать эти творения самостоятельно?

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» дизайнер Ольга Котова.

Как Вы пришли к такому хобби?

Ольга Котова, дизайнер:

Началось все года 4 назад, когда у нас стали появляться вещи из войлока: брошки, какие-то шарфики. Я заинтересовалась, что за техника такая, с тех пор практически каждую неделю, буквально каждый день я делаю что-то из шерти, валяю, совершенствуюсь в своей технике.

Плед – мое недавнее увлечение, очень теплый, нежный, мягкий, хорошо драпируется…

Я хочу отметить, это свойство войлока такое, чувствуется, что он греет, но нет такого, что жарко, не хочется даже сбрасывать.

Ольга Котова:

Просто шерсть – она дышит.

По моему впечатлению, это работа, которая создавалась несколько лет…

Ольга Котова:

Неделю!

Неужели это действительно так просто и каждый человек сможет научиться этой технике и достичь совершенств?

Ольга Котова:

Я считаю, да, любой может научиться технике валяния. Есть сухое валяние, есть мокрое валяние. То, что Вы видите в большинстве своем – это мокрое валяние, маленькие игрушки – это сухое валяние.

Сухое валяние – это валяние с помощью иголки для валяния, на которой есть специальные зазубринки. Эти зазубринки, после того, как входят в шерсть, они цепляют шерстинки и уплотняют. Дальше мы берем шерсть другого оттенка, там, где нам нужно уплотнение, мы просто докладываем шерсть.

Мокрое валяние, с помощью горячей воды, мыла и трения. Процесс мокрого валяния, что из себя представляет – раскладывается шерсть на пупырчатой пленке, в зависимости от толщины будущего изделия регулируется и количество шерсти. Раскладывается сразу и рисунок.

Когда все готово, рисунок выложен, все поливается мыльным раствором 2 столовые ложки мыла на литр горячей воды. Поливаем и долго, долго, долго трем. Либо заворачиваем это все на палку в рулет и мы его катаем. Шерсть садится в среднем на 30% во время процесса валяния.

Можно ли с ног до головы одеться во все войлочное или все-таки лучше меру знать и какие-то аксессуары, изюминку вносить в свой гардероб?

Ольга Котова:

Войлок – теплый и если совсем большие холода наступят, в нем можно выйти полностью. Но войлок просто хорошо сочетается с другими тканями, с кожей, камнями. Скорее, это должна быть одна деталь одежды, которая дополняет Ваш гардероб.