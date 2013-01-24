Мастер по изготовлению кукол: Я очень люблю лепить маленьких детишек

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» мастер по изготовлению кукол Анастасия Адамович.

Как у такой волшебницы начинается день?

Анастасия Адамович, мастер по изготовлению кукол:

Утро начинается как и у всех, еле-еле просыпаешься, потом завтракаешь, умываешься, подходишь к рабочему столу и начинаешь творить вот эту красоту.

У Вас рабочий стол прямо дома?

Анастасия Адамович:

Да, мастерская у меня дома. Бывает, мои знакомые подшучивают надо мной, что я такая большая девочка, но до сих пор играю в куклы, но я на них не обижаюсь, потому что знаю, что меня все любят.

А обязательно ли в душе нужно быть ребенком, чтобы создавать такое чудо?

Анастасия Адамович:

Мне кажется, что в совокупности, чтобы воспринимать этих кукол, нужно все-таки сохранять в душе какой-то детский восторг.

Как лица получаются или появляются? Вы на кого-то смотрите или просто на отражение в зеркале?

Анастасия Адамович:

Себя я вижу в зеркале чаще всего, поэтому понятное дело, что получается это на автомате. Говорят, что художник чаще всего рисует самого себя, я этого не замечаю, но мне часто говорят, что мои куклы такие же, как я. Меня это всегда удивляет, потому что у меня есть серия Бабок-Ежек…

Образы собирательные, потому что я тоже хожу на улицу, я вижу какие-то лица.

Как Ваши домашние относятся к увлечению? Все в восторге?

Анастасия Адамович:

Мои муж в восторге, вся семья, друзья. Все понимают, что это достаточно дорогое удовольствие для того, чтобы играться, что это все-таки кукла интерьерная, она служит для украшения, для привнесения позитивного настроения в Ваш дом.

Сколько времени уходит на изготовление одной куколки?

Анастасия Адамович:

По-разному. Недели 3-4 создавалась кукла-байкерша.

Вы когда задумываете куклу уже знаете, в чем она будет ходить, на чем ездить?

Анастасия Адамович:

По-разному, бывает, что куклу лепишь, и она начинать диктовать свой характер.

А какие сейчас персонажи готовятся появиться на свет?

Анастасия Адамович:

В работе у меня сейчас портретные куклы, а вообще планов громадье. Я очень люблю лепить маленьких детишек на саночках, еще на чем-то.

А какие материалы используются?

Анастасия Адамович:

Основа – полимерная глина, которая лепится, потом запекается и отвердевает.