У вас много ненужных газет? Не торопитесь их выбрасывать! Мастер-класс по плетению из газет от Екатерины Наукович!

Новости Беларуси. Если у вас очень много старых ненужных газет, не торопитесь их выбрасывать! Газеты не только источник информации! Из них можно создавать удивительные вещи. При чем здесь эти милые корзинки, спросите вы?

С первого взгляда может показаться, что поделки сплетены из ивовых веток, но на самом же деле - из обычной макулатуры! Успешно освоила технику газетоплетения рукодельница и молодая мама Екатерина Наукович.

Екатерина Наукович, мастер по газетоплетению:

Мне хотелось чем-то начать заниматься, что-то делать, потому что иногда бывает даже с маленьким ребенком иногда есть свободное время, и хочется на что-то отвлекаться, на другое. Изначально я хотела попробовать сшить какую-нибудь игрушку для ребенка, а потом в интернете наткнулась на фото таких вот работ, корзинок. Мне очень понравилось и я решила, что можно попробовать самой.

В том, что эти корзинки сделаны из бумажной лозы, можно убедиться, лишь ощутив их невесомость. Но несмотря на хрупкий материал поделок, в их прочности нельзя усомниться. Все корзины Екатерина покрывает акриловыми красками и дополнительно 2 слоями водостойкого лака, поэтому никакая деформация им не страшна!

Екатерина Наукович, мастер по газетоплетению:

Что-то придумывается буквально на ходу, за чашкой кофе можно придумать. Что-то смотрю работы, мастер-классы, которые выкладывают в интернете мастерицы. Заимствую идеи некоторые, дополняю их своими мыслями, и вот так получаются корзины такие.

Жизнь с хобби значительно интереснее, чем без него. А когда увлечение еще абсолютно не затратное, оно становится сплошным удовольствием.

Екатерина Наукович, мастер по газетоплетению:

Газеты, вместо газет можно использовать любую другую бумагу, которая не очень плотная. На спицы накручивается газета, клей, чтобы скреплять бумагу, чтобы трубочки не раскручивались, ну и нож для бумаги. Когда корзина готова тогда можно ее декорировать, могут пригодиться различные ткань, ленты.

На изготовление одной такой вещицы у Екатерины уходит несколько дней, а то и неделя. Процесс кропотливый, но интересный. И как будет выглядеть конечный результат корзины, зависит от выбранного вида плетения, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Мария Кронда, корреспондент СТВ:

Такие симпатичные корзинки станут не только стильным элементом домашнего декора, но окажутся полезными в быту.

Присоединяйтесь и вы к этому интересному занятию.

Екатерина Наукович, мастер по газетоплетению:

Газетный лист мы разрезаем поперек для того, чтобы он лучше скручивался, и при этом газета не рвалась. После того, как мы нарезали таких полосочек, мы приступаем к кручению трубочек. Кладем спицу под углом примерно 45 градусов, начинаем накручивать ее на спицу. Наша трубочка готова, она получается довольно прочная, эластичная при этом. И из таких трубочек мы будем плести нашу корзину. Вот наша заготовка. Нам нужно эти трубочки поднять вверх – это будет наш каркас. Берем трубочку, заводим ее под след трубочку и поднимаем наверх. Таким образом, мы проходим всю нашу заготовку, поднимаем все трубочки. Мы вставляем туда любую форму. Если у вас есть немного свободного времени и желание сделать сто-то своими руками, вы можете попробовать сплести такую корзиночку.