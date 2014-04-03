Балетная гимнастика – направление для тех, кто хочет чувствовать себя грациозным и прикоснуться искусству

Для тех, кто всю жизнь мечтал о балете-танце, сегодня есть реальная возможность воплотить свою мечту на занятиях балетной гимнастикой.

Это новое направление для тех, кто хочет чувствовать себя грациозным и прикоснуться к великому миру искусства. Причем заниматься можно независимо от возраста и уровня подготовки.

В основе балетной гимнастики – классический танец, только слегка упрощенный. Балетные па у станка, изучение азов хореографии, растяжка – и так два раза в неделю по часу. Разница лишь в том, что этот класс – для любителей, здесь каждая девушка может почувствовать себя балериной.

Руководит этой танцевальной феерией профессионал большой сцены и педагог Белорусского хореографического колледжа Маргарита Мерманишвили.

Маргарита Мерманишвили, балерина, балетмейстер-педагог:

Мы не делаем сложно технических движений, которые в любительском классе нет необходимости выполнять. Мышцы готовы для плие. Мы идем по восходящей. Любая женщина может это выполнить.

Чтобы изучить движения, понять, научиться правильно ощущать свои мышцы, достаточно двух-трех месяцев регулярных тренировок, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Эффект от занятий поистине ошеломительный: меняется походка, осанка, даже жесты. тело подтянуто, приходит внутреннее состояние одухотворенности и покоя.

Мария Богданович, ученица класса балетной гимнастики:

Почему именно классический танец? Мечта детства? Да, в том числе и мечта детства, потому что моя бабушка была балериной. Для меня это всегда ассоциировалось с чем-то прекрасным.

В свое время я занималась несколькими видами спорта. На мой взгляд, для меня это наиболее предпочтительный фитнесс, чтобы быть в форме.

Здесь ищут вдохновение и занимаются мастера других танцевальных направлений: восточного, индийского, ирландского танца. Это сакральный секрет их пластики и залог побед на международных турнирах.

Анна Куриленко, руководитель студии восточного танца:

Классическая хореография прежде всего дает правильное положение корпуса, правильное положение рук. Соответственно, можно прочувствовать те мышцы, которые в обычной жизни не задействованы. Поэтому я сама занимаюсь этим видом танца. Мне это нужно для того, чтобы поддерживать форму, чтобы были сильные ноги, можно было работать на разных уровнях, на полупальцах, на стопе и в плие.

Помимо нагрузки такие занятие доставят массу позитивных эмоций и обучат тонкостям владения собственным телом. Словом, прямой путь к совершенству.