Столичный кондитер создает уникальные торты в космическом стиле. Мастер-класс по оформлению

«Вишенка на торте» любого торжества – это изысканное угощение! Сладкий десерт давно перестал быть просто вкусным лакомством, сегодня его именуют «съедобным арт-объектом кондитерского искусства».

Тон в свадебной моде в этом году задала королевская чета – молодожены Гарри и Меган. Наперекор традициям Букингемского дворца, вместо классического фруктового торта с цукатами, новоиспеченные супруги отдали предпочтение лимонному с бузинным сиропом, покрытым сливочным кремом и утопающими в нем пионами. Минимализм и изысканность дизайна автора сладкого творения Клэр Птак пришелся по вкусу и Анастасии – модному столичному кондитеру.

Анастасия Галацевич, кондитер:

Все тортики сейчас небольшого диаметра и красивые высокие башенки. Что касается сложных 3D-конструкций, то в основном там очень простая начинка. От мастики практически отказались все кондитеры, но, как известно, всё в мире циклично, поэтому мастика всё равно возвращается.

Фирменный почерк маэстро деликатесов – роспись по бисквитному лакомству. Несколько мазков и на белоснежной подложке распускаются цветы. И не только. На съедобном холсте чего только не создают.

Например, торт-ковёр совсем недавно придумала дизайнер и пекарь из Лос-Анджелеса.

Десерт «заворачивают» в бархат, золото и металлик.

Эффект мрамора, дерева и глянца и впрямь сбивают с толку. Так называемые «голые» торты, создают впечатление небрежности: крем словно стекает кружевом на бортики коржей. Творцы предлагают «справиться» с драконами, «разрушить» замки и даже «рвануть» в космос. Последние «галактические» работы, кстати, дело рук домашнего кондитера Татьяны.

Татьяна Ракицкая, кондитер:

Моей фишкой являются тортики в космическом стиле, яркие краски, также были у меня интересные заказы. Вместо съедобного декора мы использовали настоящие детские игрушки.

Повторить такой «наряд» для торта можно и в домашних условиях, стоит лишь запастись пищевыми красителями.

Татьяна Ракицкая:

Суть этого космического стиля – это смешение ярких цветов. Цвета наносятся постепенно мазками один за одним.

Сейчас возьмём шпатель и будем создавать единое полотно.

Сейчас будем создавать брызги, которые нам напомнят Вселенную и звёзды.