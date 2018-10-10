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Столичный кондитер создает уникальные торты в космическом стиле. Мастер-класс по оформлению

10 октября 2018 08:28
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«Вишенка на торте» любого торжества – это изысканное угощение! Сладкий десерт давно перестал быть просто вкусным лакомством, сегодня его именуют «съедобным арт-объектом кондитерского искусства».

Столичный кондитер создает уникальные торты в космическом стиле. Мастер-класс по оформлению-1

Тон в свадебной моде в этом году задала королевская чета – молодожены Гарри и Меган. Наперекор традициям Букингемского дворца, вместо классического фруктового торта с цукатами, новоиспеченные супруги отдали предпочтение лимонному с бузинным сиропом, покрытым сливочным кремом и утопающими в нем пионами. Минимализм и изысканность дизайна автора сладкого творения Клэр Птак пришелся по вкусу и Анастасии – модному столичному кондитеру.

Столичный кондитер создает уникальные торты в космическом стиле. Мастер-класс по оформлению-4

Столичный кондитер создает уникальные торты в космическом стиле. Мастер-класс по оформлению-6

Анастасия Галацевич, кондитер:
Все тортики сейчас небольшого диаметра и красивые высокие башенки. Что касается сложных 3D-конструкций, то в основном там очень простая начинка. От мастики практически отказались все кондитеры, но, как известно, всё в мире циклично, поэтому мастика всё равно возвращается.

Столичный кондитер создает уникальные торты в космическом стиле. Мастер-класс по оформлению-9

Фирменный почерк маэстро деликатесов – роспись по бисквитному лакомству. Несколько мазков и на белоснежной подложке распускаются цветы. И не только. На съедобном холсте чего только не создают.

Столичный кондитер создает уникальные торты в космическом стиле. Мастер-класс по оформлению-12

Например, торт-ковёр совсем недавно придумала дизайнер и пекарь из Лос-Анджелеса.

Столичный кондитер создает уникальные торты в космическом стиле. Мастер-класс по оформлению-15

Десерт «заворачивают» в бархат, золото и металлик.

Столичный кондитер создает уникальные торты в космическом стиле. Мастер-класс по оформлению-18

Эффект мрамора, дерева и глянца и впрямь сбивают с толку. Так называемые «голые» торты, создают впечатление небрежности: крем словно стекает кружевом на бортики коржей. Творцы предлагают «справиться» с драконами, «разрушить» замки и даже «рвануть» в космос. Последние «галактические» работы, кстати, дело рук домашнего кондитера Татьяны.

Столичный кондитер создает уникальные торты в космическом стиле. Мастер-класс по оформлению-21

Татьяна Ракицкая, кондитер:
Моей фишкой являются тортики в космическом стиле, яркие краски, также были у меня интересные заказы. Вместо съедобного декора мы использовали настоящие детские игрушки.

Столичный кондитер создает уникальные торты в космическом стиле. Мастер-класс по оформлению-24

Столичный кондитер создает уникальные торты в космическом стиле. Мастер-класс по оформлению-26

Повторить такой «наряд» для торта можно и в домашних условиях, стоит лишь запастись пищевыми красителями.

Столичный кондитер создает уникальные торты в космическом стиле. Мастер-класс по оформлению-29

Татьяна Ракицкая:
Суть этого космического стиля – это смешение ярких цветов. Цвета наносятся постепенно мазками один за одним.

Столичный кондитер создает уникальные торты в космическом стиле. Мастер-класс по оформлению-32

Сейчас возьмём шпатель и будем создавать единое полотно.

Столичный кондитер создает уникальные торты в космическом стиле. Мастер-класс по оформлению-35

Сейчас будем создавать брызги, которые нам напомнят Вселенную и звёзды.

Столичный кондитер создает уникальные торты в космическом стиле. Мастер-класс по оформлению-38

Мастера десертов вкладывают в свои творения всю фантазию и художественные таланты. И всё же основа любого кулинарного изыска – его начинка. И здесь – классика вне времени моды. Ведь главное, чтобы торт пришёлся по вкусу даже самым капризным гурманам!

Столичный кондитер создает уникальные торты в космическом стиле. Мастер-класс по оформлению-41

# Кондитерские изделия # Хобби # Анастасия Галацевич # Татьяна Ракицкая # Фотофакт # Кондитерские изделия

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