Создать произведение искусств и не навредить природному дыханию жизни

Человеческая натура такова, что тяга к чудесам и красоте никогда не пропадёт. Говорят, что искусство заключено в природе. Узреть его - это талант.

В деревне Заречаны - есть место для гармонии самобытности и современной красоты. Создают уникальную атмосферу.

Михаил Нижник - хозяин агроусадьбы. Его семья - настоящая творческая команда.

Пожалуй, самое романтическое место на усадьбе - дом над землёй. За счет расположения стволов, он получился треугольной формы. Деревянная конструкция закреплена на высоте примерно 4 метров. Дом задумывался как летнее жилье. Конструкция надёжная: пережила зиму под напорами ветров. Внутри все обустроено просто, но с любовью. В небольшом домике с балконом даже думается по-другому.

На просторах усадьбы царит уникальная атмосфера. Это тот случай, когда человек сотворил что-то своё и не навредил природному дыханию жизни.