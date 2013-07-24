Прямой эфир

Почему все больше белорусов увлекается военно-историческими клубами?

24 июля 2013 12:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. Хотите научиться стрелять из лука и примерить на себя рыцарские доспехи? Добро пожаловать в столичный клуб рыцарей! Здесь занимаются реконструкцией оружия и доспехов, а также костюмов разных эпох.

Военно-исторические клубы нынче модное увлечение среди белорусов. И об этом говорит уже пятый по счету рыцарский фестиваль, посвященный Грюнвальдской битве. Только в этом году под Минском собралось около 350 участников. Гости из соседних стран боролись с белорусами за звание самых смелых и сильных рыцарей. Подробности смотрите в сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# История # Хобби

Другие новости рубрики

Все новости
Победительница фотоакции СТВ – 8-летняя Александра Верченкова – самый юный ди-джей страны
23 июля 2013 11:14

Победительница фотоакции СТВ – 8-летняя Александра Верченкова – самый юный ди-джей страны

В Ирландии установили новый мировой рекорд по массовому исполнению национального стэпа
22 июля 2013 11:38

В Ирландии установили новый мировой рекорд по массовому исполнению национального стэпа

Рыбалка в Беларуси может стать платной
22 июля 2013 08:15

Рыбалка в Беларуси может стать платной