Почему все больше белорусов увлекается военно-историческими клубами?

Новости Минска. Хотите научиться стрелять из лука и примерить на себя рыцарские доспехи? Добро пожаловать в столичный клуб рыцарей! Здесь занимаются реконструкцией оружия и доспехов, а также костюмов разных эпох.

Военно-исторические клубы нынче модное увлечение среди белорусов. И об этом говорит уже пятый по счету рыцарский фестиваль, посвященный Грюнвальдской битве. Только в этом году под Минском собралось около 350 участников. Гости из соседних стран боролись с белорусами за звание самых смелых и сильных рыцарей. Подробности смотрите в сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.