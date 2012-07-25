По эскизам бывшей модели Playboy раскрыто более 1000 преступлений

Люди редко задумываются о том, насколько важно правильно составить фоторобот преступника и как сложно это сделать правильно. Лоис Гибсон из Хьюстона относится к составлению фотороботов как к искусству, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail. Госпожа Гибсон попала в Книгу рекордов Гиннеса за то, что создала портретные эскизы, которые помогли раскрыть более 1000 преступлений за её 30-летнюю карьеру. Её эскизы удивительно точны, не смотря на то, что Лоис не видела ни одного преступника лично и писала портреты со слов жертв и очевидцев.

Лоис Гибсон, художница:

100% свидетелей говорят, что они не помнят достаточно хорошо черты преступника. Они запоминают лишь последнее, что видели, либо то, что для них в тот момент было важно.

Необычная карьера г-жи Гибсон началась после того, как она сама стала жертвой преступления. В ​​возрасте 21 года она пострадала от жестокого нападения и чуть не умерла. После этого случая, Лоис оставила свою работу в качестве уличного художника и по совместительству модели журнала Playboy и переехала из родного городка в Хьюстон, где добровольно предложила полиции свои «художественные» услуги. Первые 2 эскиза Лоис не помогли раскрыть преступления, но третий оказался счастливым.

Чарльз Макклелланд, начальник полиции:

Я видел много случаев, когда жертвы не могли описать детективу преступника. Но после разговора с Лоис - пусть он даже длится 3, а то и 5 часов – пострадавшие вспоминают так много, что получается максимально точное описание.

Сегодня Лоис Гибсон одна из лучших в своём деле в округе. Она является одним из 20 постоянных профессиональных судебных художников в США. Также её «творчество» знают и в Румынии, куда её пригласил для подготовки судебных экспертов.