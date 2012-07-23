Батуты – оптимальный баланс между полезным, красивым и приятным отдыхом для взрослых и детей

Конечно, отдых на природе хорош сам по себе. Но есть множество вещей, которые могут сделать его еще лучше. Например, бассейн с прохладной водой, мангал для приготовления сочного мяса, подвесные качели, роскошный гамак. Или же пружинистый батут. Для тех, кто любит чувство полета.

Елена Трипуз, руководитель отдела продаж:

Как маленькие детки не хотят оттуда вылазить, так и взрослые просто не хотят оттуда вылазить. Это куча позитивных эмоций, это большой выброс адреналина в кровь.

Прыгать на батуте не только очень здорово, но еще и здорово. Ведь во время такого веселья улучшается работа сердца, легких, работают все мышцы тела.

Елена Трипуз, руководитель отдела продаж:

8 минут прыжков на батуте равнозначны 3 км пробежки.

Всего один батут может подарить радость каждому члену большого семейства. Все снаряды диаметром от 183 см подходят для прыжков как детей, так и взрослых. Исключение составляет батут диаметром 91 см. Он предназначен для самых маленьких и может быть установлен прямо в квартире. А на самом большом, диаметром 4,5 метра, может легко уместиться несколько человек.

Елена Трипуз, руководитель отдела продаж:

При выборе батута стоит обращать внимание на толщину стали, из которой сделана рама батута. Она должна быть не менее 2 мм.

Когда сталь больше или 2 мм, такие батуты выдерживают достаточно серьезную нагрузку: 180 кг и больше.

Надо иметь в виду, что для транспортировки большого снаряда маленький легковой автомобиль может быть непригоден.

Когда батут прибыл на место своего будущего расположения, его надо собрать. Конструкция не очень сложная, поэтому особых проблем с этим возникнуть не должно, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Елена Трипуз, руководитель отдела продаж:

Собирать, разбирать, наверное, время занимает какое-то, но не очень много. Первая сборка у неопытного человека займет максимум 2 часа.

Если первая сборка далась вам трудно, не расстраивайтесь. Этим придется заниматься не часто. Батут может стоять в состоянии боевой готовности очень продолжительное время – от нескольких дней до нескольких месяцев. Главное, чтобы снаряд был изготовлен из правильного материала.

Елена Трипуз, руководитель отдела продаж:

Если сталь гальванизирована, то коррозии никакой не будет, он вообще не боится никаких погодных условий. Если боитесь дождя, листьев, есть специальные чехлы. Можно накрыть. То есть в уходе он достаточно прост.

В общем, батут – штука полезная и приятная, и , что немаловажно, «долгоиграющая».

Елена Трипуз, руководитель отдела продаж:

Если будете прыгать вы, если ребенок будет каждый день тренироваться, то лет 5 может простоять. Если попрыгали и убрали, а через два года опять достали, то он вам и 20 лет прослужит.

Возьмите на заметку такой способ развлечения. И, возможно, пока вы будете прыгать на батуте, к вам в голову придет еще масса идей о том, как сделать ваш отдых незабываемым.