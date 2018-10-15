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Как создать идеальную семейную осеннюю фотосессию? Секреты фотографа

15 октября 2018 07:34
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Юлия Самусенко, корреспондент СТВ:
Октябрь лучший месяц для фотосессий. Давайте узнаем, как сделать идеальные семейные фотографии.  

Как создать идеальную семейную осеннюю фотосессию? Секреты фотографа-1

Какие места осенью для семейных фотосессий в Минске будут наиболее удачными? Какие интересные идеи для семейных фотографий? В какое время фото получится ярче и красивее? Какой должна быть одежда для семейной осенней фотосессии? Узнаете, посмотрев видеоматериал.  

# Фотография # Хобби # Юлия Самусенко # Инесса Голуб # Фотофакт # Фотография

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