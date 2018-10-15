Как создать идеальную семейную осеннюю фотосессию? Секреты фотографа

Какие места осенью для семейных фотосессий в Минске будут наиболее удачными? Какие интересные идеи для семейных фотографий? В какое время фото получится ярче и красивее? Какой должна быть одежда для семейной осенней фотосессии? Узнаете, посмотрев видеоматериал.