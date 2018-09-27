Госпошлину можно оплатить через ЕРИП. Какие ещё правила охоты изменились?

В Беларуси на этой неделе вступили новые правила охоты. Что изменилось?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – консультант отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Виталий Бондаревич.

Изменилась ли госпошлина на оплату за охоту?

Виталий Бондаревич, консультант отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Там тоже мы подошли с учётом инноваций, которые у нас есть и на сегодняшний момент, если раньше вы могли только оплатить в банке госпошлину, вам предоставляется возможность, не выходя из дома, через ЕРИП оплатить и предоставить контролирующему органу, который у вас будет проверять документы, данный карт-чек или оставить старую процедуру: сходить в банк, оплатить, как было ранее.

Какие ещё правила охоты изменились? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Новые правила охоты вводятся в Беларуси. Рассказываем, что изменится

Что изменится в правилах охоты в Беларуси с 25 сентября?