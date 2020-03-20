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Акриловые краски, наждачная бумага и ножницы. Делаем из старых джинсов модные

20 марта 2020 08:07
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Наталья Гайдукевич, декоратор:
Сегодня в нашу переделку попадают джинсы. На дворе весна и я предлагают вот эти обычные скучные джинсы сделать повеселее. Нам понадобится: джинсы, акриловые краски, кисти, наждачная бумага, ножницы и нож.

Акриловые краски, наждачная бумага и ножницы. Делаем из старых джинсов модные-1

Мы укорачиваем джинсы, просто обрезаем, оставляем легкую бахрому. И я еще предлагают немного порезать на линии карманов, чтобы придать такой эффект старины.

Акриловые краски, наждачная бумага и ножницы. Делаем из старых джинсов модные-4

То, что мы отрезали, выглядит уж слишком аккуратно, а наша задача сделать так, чтобы это все выглядело максимально естественно, они же у нас состарились сами, без нашей помощи. Мы вооружились наждачной бумагой, я ее наклеила на брусок, так удобнее будет с ней работать. Для лучшего эффекта предлагаю состарить всю длину.

Акриловые краски, наждачная бумага и ножницы. Делаем из старых джинсов модные-7

Здесь важно делать вдоль волокон, не поперек.

Акриловые краски, наждачная бумага и ножницы. Делаем из старых джинсов модные-10

Акцентируем внимание именно на боковых швах. Когда ткань собирается, мы получаем такой вот эффект вот этих сгибов.

Акриловые краски, наждачная бумага и ножницы. Делаем из старых джинсов модные-13

Ножиком делаем надрезы.

Акриловые краски, наждачная бумага и ножницы. Делаем из старых джинсов модные-16

Также можно на кармане вырезать дырку, как будто ее проела мышь.

Акриловые краски, наждачная бумага и ножницы. Делаем из старых джинсов модные-19

Там, где мы отрезали, так же, как мы сделали с низом, наждачкой поднимаем ворс.

Акриловые краски, наждачная бумага и ножницы. Делаем из старых джинсов модные-22

Дальше приступаем к покраске. Мы сделаем такие яркие цветные брызги.

Акриловые краски, наждачная бумага и ножницы. Делаем из старых джинсов модные-25

После того, как они высохли, их обязательно сразу нужно постирать. Желательно, чтобы это был 100% хлопок, постирать прямо на 60 градусах для того, чтобы эта краска не была такой свежей. Мы добиваемся эффекта поношенных джинсов.

Акриловые краски, наждачная бумага и ножницы. Делаем из старых джинсов модные-28

# Декоративное искусство # Хобби # Наталья Гайдукевич # Фотофакт # декор

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