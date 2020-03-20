Акриловые краски, наждачная бумага и ножницы. Делаем из старых джинсов модные

Наталья Гайдукевич, декоратор:

Сегодня в нашу переделку попадают джинсы. На дворе весна и я предлагают вот эти обычные скучные джинсы сделать повеселее. Нам понадобится: джинсы, акриловые краски, кисти, наждачная бумага, ножницы и нож.

Мы укорачиваем джинсы, просто обрезаем, оставляем легкую бахрому. И я еще предлагают немного порезать на линии карманов, чтобы придать такой эффект старины.

То, что мы отрезали, выглядит уж слишком аккуратно, а наша задача – сделать так, чтобы это все выглядело максимально естественно, они же у нас состарились сами, без нашей помощи. Мы вооружились наждачной бумагой, я ее наклеила на брусок, так удобнее будет с ней работать. Для лучшего эффекта предлагаю состарить всю длину.

Здесь важно делать вдоль волокон, не поперек.

Акцентируем внимание именно на боковых швах. Когда ткань собирается, мы получаем такой вот эффект вот этих сгибов.

Ножиком делаем надрезы.

Также можно на кармане вырезать дырку, как будто ее проела мышь.

Там, где мы отрезали, так же, как мы сделали с низом, наждачкой поднимаем ворс.

Дальше приступаем к покраске. Мы сделаем такие яркие цветные брызги.