Необычное коллекционирование: путешествие в страну Чемодания

С ними связаны страницы истории и увлекательные путешествия. Этим утром отправляемся в гости в настоящую «Страну-чемоданию!»

Плотный потертый картон, деревянные ручки, металлические заклепки и особый шарм. Эти чемоданы – свидетели многих десятилетий и жизней. Как шкатулки воспоминаний, они готовы открыть вам свои тайны. 14 дома и еще 40 на даче – собирать раритетный багаж Валерия Гайшун начала совершенно случайно. В 2008 году в Минске на «Поле чудес» («блошином рынке») семье понравился небольшой чемодан, о коллекции тогда и не мечтала. Пока однажды не начала создавать куклы на еврейскую тему.

Валерия Гайшун, мастер еврейской куклы:

У меня появился Фима, как видите у Фимы кожаные чемоданы и маленькие войлочные. После него появилась идея выставлять евреев на чемоданах, как символ эмиграции, потому что моя коллекция кукол называлась «5 графа» - это была причина

С тех пор в квартире выросла гора чемоданов! Они стали уютным домом и транспортом для кукол во время выставок. (Как дополнительный атрибут в еврейской истории) Весь багаж родом из 50-70-х годов, разных цветов и размеров. Есть эксклюзивы, внутри которых хранятся еще по два чемодана – настоящее семейство! Внутренняя подкладка впечатляет своей красотой и сохранностью.

Валерия Гайшун, мастер еврейской куклы:

Один мы купили, а все остальные мы нашли на мусорке. У нас рядышком здесь есть «военные» дома и, когда люди покупают квартиры, видимо, они выбрасывают имущество прежних хозяев. У нас часто возникают споры с бомжами, потому что они говорят, как вам не стыдно, когда я подъезжаю на машине, чтобы забрать эти чемоданы, но я с ними делюсь, я отдаю им содержимое, потому что пустые чемоданы никто не выбрасывает, а то, что внутри, мне не очень интересно, и миримся.

Для Валерии Гайшун чемоданы – символ Советского Союза. Она с радостью переносится в счастливое детство, когда все отправлялись на юг, и одновременно с болью вспоминает времена эмиграции. Чувство ностальгии и красота старины вдохновляют на продолжение чемоданной истории.

Валерия Гайшун, мастер еврейской куклы:

Вы знаете, три года назад мы с мужем и двумя младшими детьми ездили путешествовать по Европе и взяли с собой именно эти чемоданы, мы с ними выходили из машины, селились в гостиницу, детям нравилось, нам нравилось и все это было интересно. Если я увижу чемодан, мимо него я, конечно, не пройду, а планы… Одна из моих знакомых сделали себе дома из таких чемоданов потрясающие комоды. Вот, может быть, когда-нибудь я тоже сделаю себе комод.

Мы с любопытством по совету Валерии отправились изучить оригинальную находку для интерьера.

Семья Ефимовых решила оформить свою прихожую, как уголок европейского вокзала с городской лавкой и часами. В тему оказался и комод из старых чемоданов – функционально и стильно! Берите идею себе на заметку!

Станислав Ефимов, художник-конструктор:

Первый чемодан мы нашли у своих родителей на даче, вот этот чемодан был грязный, пыльный, никому не нужный, внутри лежала газета 1968 года выпуск. Я зашел в магазин, купил салфетки и такие специальные картинки, которыми можно декорировать эти чемоданы в технике декупаж. Дальше будет развиваться идея, распиливаться будут чемоданы и делаться каркас внутри, крепиться к стенам, к шкафу на разных уровнях, как полочки уже будут. Полочка будет здесь пополам пилиться , здесь красивые конструктивные элементы, развернем замочки красивые.

Решение квартирного вопроса зависит только от вашей фантазии! Можно искусственно состарить чемоданы при помощи специального лака кракелюр, применить объемную аппликацию, сделать из них чудесный шкаф! Переделывать винтажные вещи и дарить им новую жизнь всегда интересно!

Станислав Ефимов, художник-конструктор:

На даче у родителей нашли дипломат старый такой, с ним я еще в школу ходил в старшие классы, тогда модно было саквояжи-дипломаты, здесь натуральная кожа, ничем не буду украшать.

Творите и создавайте каждый день!